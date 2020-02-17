В Україні посилився контроль за автомобільним газобалонним обладнанням (ГБО)

З 20 грудня 2019 року в Україні більше неможливо внести у техпаспорт автомобіля неякісне або застаріле газобалонне обладнання. Всі машини з установками скрапленого газу проходитимуть ретельну експертизу та випробування у спеціальних лабораторіях, а після цього отримуватимуть сертифікат відповідності технічним нормам.

Про це розповів у сюжеті "Надзвичайних Новин" на телеканалі ICTV Президент Асоціації "Безпека експлуатації транспорту" (АБЕТ) Дмитро Гончарук.

За його словами, раніше задля економії автовласники погоджувалися встановлювати газобалонне обладнання на сумнівних станціях техобслуговування. Якщо раніше вони мали право видавати Акти технічної експертизи на своє ж обладнання, то тепер дійсними є тільки сертифікати відповідності, які можна отримати лише від незалежного експерта органу сертифікації.

"На даний момент експертизу ГБО проводить виключно незалежний експерт органу сертифікації. Це відбувається у випробувальній лабораторії. Автовласник має бути переконаний, що у нього стоїть безпечне обладнання. Якщо орган сертифікації не підтверджує установку ГБО відповідно до технічної документації, водій повертається на СТО і абсолютно обґрунтовано у відповідності з Законом про захист прав споживачів вимагає виправити установку. Адже водіям часто ставлять дешеве та неякісне обладнання, наприклад, балони, у яких закінчився термін експлуатації. А люди про це навіть не здогадуються", - підкреслив Гончарук.

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Як наголосив президент АБЕТ, система контролю за ГБО запрацювала з нового року і торкнеться лише тих автовласників, які щойно встановили газове обладнання та мусять внести зміни до техпаспорту протягом 10 днів. По всій території України вже діють більше 500 спеціальних лабораторій, де працюють сертифіковані спеціалісти. Адреси можна знайти на веб-сайті Міністерства інфраструктури України та в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначають водії в сюжеті "Надзвичайних Новин", більшість підтримує посилення контролю за установкою газобалонного обладнання. Адже несправне ГБО – це загроза для всіх: водія, пасажирів і навіть пішоходів, які можуть проходити повз небезпечного автомобыля під час вибуху або займання.