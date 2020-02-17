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17 лютого 2020, понеділок, 15:22 142
Економіка 2020-02-17T15:45:02+02:00
Українські Новини
У Міненерго пообіцяли створити відкриті енергетичні ринки, що стимулюватимуть інвестування, – ЗМІ

У Міненерго пообіцяли створити відкриті енергетичні ринки, що стимулюватимуть інвестування, – ЗМІ

Тетяна Зотова
Міненерго, Енергоринок, Інвестиції, Електроенергія
"Зелена" енергетика. Фото: Українське Фото

У Концепції стратегії "зеленого" енергетичного переходу до 2050 року, що підготовлена Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища, зазначено, що більшість інвестицій в оновлення енергетичної інфраструктури повинні надійти від операторів мереж, що стане можливим при реформуванні моделі освіти тарифу: від "витрати+" до розвиваючого тарифу.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Міненерго сподівається, що інвесторами в розвиток нових "розумних" мереж виступлять самі оператори мереж. Йдеться про операторів системи розподілу і операторів передачі електроенергії. Для цього держава обіцяє створити відкриті та прозорі енергетичні ринки, що стимулюватимуть до інвестування.

"Більшість інвестицій буде здійснена приватними гравцями, особливо операторами мереж, що вимагатиме зміни підходу до тарифоутворення – від систем "витрати плюс" до таких, що стимулюють інвестиції", - зазначено в концепції.

Згідно з думкою експертів Міненерго, розвиток "розумних" мереж (smart grids) допоможе компенсувати можливе зростання цін на електроенергію за рахунок впровадження "розумного" керування енергоспоживанням.

Крім того, інвестування в розумні електромережі дозволить більш надійно використовувати об'єкти відновлюваної енергетики, технології накопичування енергії, залучати споживачів до управління попитом та підтримувати приватні об’єкти зеленої генерації – просьюмерів.

Нагадаємо, раніше енергетичний експерт, директор польської консалтингової компанії Doradztwo Gospodarcze Кшиштоф Рогульський зазначав, що RAB-тариф повинен бути запровадженим щонайменше 20 років тому. "Від цього залежить повернення грошей інвестору протягом періоду. І така віддача повинна бути на хоча б піввідсотка, навіть на кілька копійок більше ніж банківський депозит", - додав експерт.

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