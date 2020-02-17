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17 лютого 2020, понеділок, 15:10 9
Кабмін 2020-02-17T15:16:26+02:00
Українські Новини
Черги в дитсадки скоротилися майже на 20 тис. дітей в 2019

Черги в дитсадки скоротилися майже на 20 тис. дітей в 2019

Анна Рудык
Дитсадки, Дитячі садки, Кабмін, Черги в дитсадки
Садок. Фото: pexels
Садок. Фото: pexels

Згідно звіту Кабінету Міністрів за 2019 рік, черга в дитячі садки скоротилася на 19,8 тис. дітей до 26,8 тис. дітей.

Про це йдеться в опублікованому на сайті звіті уряду за 2019 рік, передають Українські Новини.

Так, черга в дитячі садки протягом 2019 року скоротилася на 19,8 тис. місць.

Згідно зі звітом, саме таку кількість місць було створено шляхом відкриття новобудов, відкриття приватних дитсадків, реконструкції, а також створення додаткових груп у функціонуючих закладах.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вніс зміни в план поетапного створення додаткових місць в дитсадках на 2017-2019 роки і збільшив планову необхідність місць у дитсадках у Києві, створення яких очікується в 2019 році.

Також в 2019 році у київських школах та дитсадках хотіли підключити камери відеоспостереження.

Раніше, у лютому 2019 року, на той час прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що черга в дитячі садки скоротилася до 33 тис. дітей.

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