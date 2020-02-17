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  • Колишні співробітники Louis Vuitton і Gucci звинувачують роботодавців у змові
17 лютого 2020, понеділок, 14:52 3
Lifestyle 2020-02-17T15:04:14+02:00
Українські Новини
Колишні співробітники Louis Vuitton і Gucci звинувачують роботодавців у змові

Колишні співробітники Louis Vuitton і Gucci звинувачують роботодавців у змові

Кира Молчанова
Gucci, Louis Vuitton, порушення прав людини, США
Gucci. Фото: Gucci.com
Gucci. Фото: Gucci.com

Італійська і французька модні бренди Louis Vuitton і Gucci, який вже звинувачували в расистському скандал, підозрюють у змові проти співробітників один одного.

Про це повідомляє Bloomberg.

Про порушення антимонопольного законодавства США стало відомо, як співробітниця Saks спробувала знайти роботу у модного бренду Louis Vuitton.

"На жаль, але у нас є жорсткі правила, яким ми повинні слідувати", — заявив у відповідь представник Louis Vuitton.

Інформаційне агентство повідомляє, що троє колишніх співробітників компаній подали позов у федеральний суд Нью-Йорка. Позивачі заявляють, що їх колишні роботодавці змовилися не наймати людей, які шість місяців працювали в одній з компаній конкуруючих брендів.

За словами співробітників, в компаніях модних брендів є практика незаконного зниження зарплат.

Як повідомляли Українські Новини, компанії LVMH і Kering, які володіють, в числі іншого, модними брендами Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton і Gucci, офіційно заявили про відмову співпрацювати з моделями, яких вони вважають занадто худими.

Французький будинок моди Louis Vuitton випустив сумки з назвою "Рамки майбутнього" (Canvas Of The Future) з встановленими гнучкі AMOLED-екранами з роздільною здатністю 1920x1440.

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