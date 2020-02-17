"Наш край" на Житомирщині очолив ректор відомого політехнічного університету Євдокимов

"Наш край" посилився на Житомирщині: регіональну організацію партії очолив ректор Державного університету "Житомирська політехніка"Віктор Євдокимов. Про це повідомили під час презентації партії у Житомирі. Нового голову облорганізаціїпредставив співголова партії "Наш край"Олександр Мазурчак, передає пресслужба партії.

Співголова партії наголосив, що восени цього року відбудуться великі місцеві вибори і партія повинна підійти до них у всеозброєнні.

"Ми системно готуємося до осінніх місцевих виборів, які мають посилити місцеву владу в Україні. Нам потрібні молоді, амбітні, ініціативні фахівці, які готові і беруть на себе відповідальність за розвиток своєї громади. На Житомирщині нам поталанило: ми маємо молодого, але й разом з тим – професійного та компетентного керівника обласної організації", – наголосив Олександр Мазурчак.

За словами Олександра Мазурчака, "Наш край" вже багато років поспіль входить до трійки лідерів на місцевих виборах. У кожній громаді, де потужно представлений "Наш край", люди вже відчувають результати позитивних змін у своєму житті.

"За результатами виборів в об’єднаних територіальних громадах у минулому році "Наш край" закріпився у трійці лідерів. На сьогодні партію "Наш край" представляють 3745 депутатів у місцевих радах, а також 82 міських, селищних та сільських голів. Тому хочу привітати Віктора Валерійовича у лавах лідерів та зичу успіхів оновленому Житомирському "Нашому краю", – зазначив Олександр Мазурчак.

У свою чергу, новообраний голова Житомирського обласного осередку Віктор Євдокимов подякував за довіру своїм колегам та розповів про рішення долучитись до "Нашого краю".

"Результати виборів в громадах свідчать, що люди бачать тих, кому варто довіряти. Попереду підготовка до місцевих виборів, потрібно напрацьовувати програму та зміни, які потрібні саме нам – мешканцям міста та області, а не київським чиновникам. Ми сформували команду лідерів, професіоналів та людей з усієї області та міста, які користуються авторитетом і повагою. Усі разом ми будемо брати участь у місцевих виборах на теренах усієї Житомирської області та у місті Житомирі", – повідомив Євдокимов.

Як повідомлялося раніше, наприкінці січня "Наш край" на Сумщині очолив голова облради Володимир Токар.