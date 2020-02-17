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  • При продажу земельних паїв їхні власники втратять субсидію - депутат Кулініч
17 лютого 2020, понеділок, 14:35 368
Політика 2020-02-17T15:45:02+02:00
Українські Новини
При продажу земельних паїв їхні власники втратять субсидію - депутат Кулініч

При продажу земельних паїв їхні власники втратять субсидію - депутат Кулініч

Ірина Дорофейчук
Сільське господарство, Село, Земля, Законопроект, Олег Кулініч, Верховна Рада України, Закон про землю
Сільське господарство. Фото: assalam.ru
Сільське господарство. Фото: assalam.ru

У разі можливого прийняття законопроекту про обіг земель, при діючий системі нарахування субсидій, власники паїв, які вирішать їх продати і отримають відповідний дохід, втратять право на отримання субсидій. Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив у понеділок голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч, інформує портал unian.net.

"У людей є величезні побоювання щодо втрати субсидії у разі, якщо власник паю вирішить його продати. Цілком очевидно, що при діючий системі нарахування субсидій люди її втратять. І як це можна пояснити пенсіонеру, який отримує пенсію близько 2000 гривень на місяць?", - зазначив депутат.

Зі слів Олега Кулініча, якщо власник паю вирішить його продати і розраховуватиме за ці кошти якимось чином суттєво покращити своє життя, то по факту всі ці кошти можуть піти на сплату комуналки.

"Це питання треба врегульовувати і дохід від продажу землі не повинен братися в розрахунок при нарахуванні субсидій", - підкреслив голова депутатської групи "Довіра".

На його думку, вирішення цієї проблеми обов’язково треба закріпити на законодавчому рівні. Кулініч також акцентував увагу на тому, що державна підтримка аграріїв, особливо – в контексті можливого запровадження обігу сільгоспземель - має бути системною і довготривалою, а не визначатися на кожен окремо взятий рік.

"Ця норма повинна бути закріплена на законодавчому рівні як мінімум на 5 років. Ми з колегами по групі "Довіра" такий законопроект зареєстрували", - додав Кулініч.

Нагадаємо, що депутатська група "Довіра" зареєструвала законопроект №2825 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо бюджетної підтримки АПК". Ним пропонується встановити довготривалий період надання бюджетної підтримки сільгосптоваровиробникам, а також визначити її розмір - не менше 1% випуску продукції у сільському господарстві.

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