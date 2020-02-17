Платформа Бойка пропонує Раді відправити делегацію до Москви на 75-річчя Перемоги

Один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович пропонує Верховній Раді сформувати делегацію для участі в травневому параді в Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Про таке Рабінович заявив на засіданні погоджувальної ради Парламенту. "Наближається велика дата - 75-річчя перемоги над фашизмом. Я переконаний, що парламенту необхідно сформувати парламентську делегацію на участь в параді перемоги в Москві.

Наші батьки і діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги ми маємо стояти поруч", - зазначив Рабінович.

Він мотивував свої слова тим, що українці разом з росіянами звільняли від нацистів як російські, так і українські міста.