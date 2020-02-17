Житомирські журналісти стривожені появою в Україні "намордника" для демократії

В Україні вже впродовж кількох тижнів не вщухає бурхлива реакція на появу у парламенті законопроекту "Про медіа". Портал zhitomir-online.com звернувся з проханням прокоментувати зміст законопроекту до голови Житомирської регіональної організації Національної Спілки журналістів України Віктора Бойка.

"Мої колеги-журналісти дуже стурбовані, а точніше - стривожені появою законопроекту "Про медіа". Він по своєму дивовижний і дещо несподівано, причому без належної аргументації, заперечує аж п’ять раніше чинних нормативно-правових актів у сфері засобів масової інформації. До речі, й сам термін "засоби масової інформації" згідно запропонованого законопроекту, зникає. Дехто із наших колег-журналістів назвав запропоновані положення та норми законопроекту "Про медіа" не інакше, як "намордником" для демократії. Зауважу, що журналісти, які мають чималий досвід роботи, наводять масу аргументів, які чітко і недвозначно засвідчують низку негативних наслідків запропонованих парламентарями новацій. Додам, що журналісти Житомирщини всерйоз схвильовані, а якщо відвертіше - глибоко обурені тим, що пропонують автори ще одного законопроекту, який називається "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації".

На думку репортерів законопроект вже зараз отримав свою неофіційну, але досить промовисту назву, як законопроект "Про дезінформацію". Первинні осередки Національної спілки журналістів Житомирщини ледь не в один голос б’ють на сполох і вимагають негайного обговорення виниклої ситуації. Чому у журналістському середовищі існує така тривога? Найпершим чином - тому, що усі вище згадані новації, які увійшли до редакцій нових законопроектів щодо діяльності ЗМІ та журналістів, готувалися кулуарно, без врахування думки громадських організацій, спілок, творчих об’єднань тощо. По друге, журналісти нагадали законодавцям про не такі вже й далекі часи, коли у січні 2014 року у стінах парламенту вже були спроби ухвалити законодавчий документ, який по суті запроваджував цензуру у вітчизняних ЗМІ. Так от, ті пропозиції, які збурили взимку 2014-го року суспільство і стали дієвими каталізаторами подій на Євромайдані, сьогодні здаються невинними забавами у порівнянні із новелами нинішніх законодавців, які відзначились досі лише пропозиціями щодо посилення контрольних і штрафних санкцій щодо ЗМІ та окремих журналістів.

Таким чином, житомирські репортери вже наступного тижня збирають загальні збори журналістів, редакційних колективів, незалежно від форми власності видань чи їх членства в НСЖУ для обговорення ситуації, спричиненої появою кількох законопроектів, що стосуються медіа-сфери та журналістської діяльності.

В Житомирі вважають, що без врахування пропозицій та зауважень журналістської спільноти Верховна Рада не має права навіть приступати до розгляду вище згаданих законопроектів. В іншому разі - суспільство отримає реальне згортання демократії, а журналістика, як професія, просто зникне.