підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі
17 лютого 2020, понеділок, 12:16 18
Економіка 2020-02-17T12:34:58+02:00
Українські Новини
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі

Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі

Алина Заика
Батьківщина, Михайло Ковальчук, Юрій Власенко, Віталій Нестор, Ринок землі, Земля

Київська міська партійна організація "Батьківщина" виступає за проведення всеукраїнського референдуму перед прийняттям законопроекту, що передбачає продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив голова Національного штабу захисту рідної землі в Києві Михайло Ковальчук в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми виступаємо за продовження мораторію, ми закликаємо владу сьогодні провести референдум, запитати думку людей щодо подальшого майбутнього нашої рідної землі", - сказав він.

У свою чергу керівник юридичного напрямку Центру захисту киян, адвокат Юрій Власенко заявив, що головне юридичне управління Верховної Ради оприлюднило свої зауваження до законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі у другому читанні.

За його словами, управління вважає, що проект потребує суттєвого технічного та юридичної доопрацювання, оскільки він не відповідає конституційним принципам і в ньому закладено багато колізійних норм.

Наприклад, Власенко зазначив, що не відомо, що буде з землею, яка знаходиться в спільній власності подружньої пари, де один з подружжя є іноземцем, у разі розлучення.

На його думку, необхідно дати можливість громадянам України передавати в оренду земельні паї за справедливу ціну, що буде сприяти зростанню економіки.

Також голова Київської міської партійної організації "Батьківщина" Віталій Нестор вважає, що законопроект про запровадження земельних аукціонів прямо порушує вимоги і можливості малих і дрібних фермерів, які не мають доступу до Інтернету.

Крім того, за його словами, передбачувана можливість змінювати цільове призначення земель без згоди органів контролю та державної влади може призвести до того, що до природного і водного фондів не будуть допускатися громадяни України, які не є власниками відповідних земельних ділянок.

Нестор заявив, що у випадку, якщо людина хоче реалізувати своє право власності, він може продати землю державі.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: Батьківщина Михайло Ковальчук Юрій Власенко Віталій Нестор Ринок землі Земля

Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження
Новини
США евакуювало 400 американців з лайнеру Diamond Princess, в той час як Україна не планує евакуацію своїх громадян 13:35
Директору контактного центру Кабміну встановили оклад майже 30 тис. гривень 13:29
"Слуга народу" хоче посилити відповідальність за образи військових після того як радник Порошенко обізвав їх "виродками" 13:25
Бориспіль. Скріншот: YouTube
40 днів від катастрофи літака МАУ в Тегерані: в "Борисполі" відкривають сквер пам'яті 13:24
Ціни на свинину знизилися на 5% за місяць 13:24
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Керівник Чорноморської митниці Щуцький назвав маніпуляцією звинувачення у корупції 11:37
Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова" 10:01
Від підвищення Кріклієм ставок за аеронавігаційне обслуговування в зоні аеропорту "Бориспіль" постраждає і галузь, і пасажири, - авіаперевізники 12:17
Компанія, що управляє елеватором в Кам'янському, заявляє про поширення сайтом СБУ неправдивої інформації про підприємство 11:52
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією 17:12
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною 10:13
більше новин
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok