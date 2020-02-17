Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі

Київська міська партійна організація "Батьківщина" виступає за проведення всеукраїнського референдуму перед прийняттям законопроекту, що передбачає продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив голова Національного штабу захисту рідної землі в Києві Михайло Ковальчук в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми виступаємо за продовження мораторію, ми закликаємо владу сьогодні провести референдум, запитати думку людей щодо подальшого майбутнього нашої рідної землі", - сказав він.

У свою чергу керівник юридичного напрямку Центру захисту киян, адвокат Юрій Власенко заявив, що головне юридичне управління Верховної Ради оприлюднило свої зауваження до законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі у другому читанні.

За його словами, управління вважає, що проект потребує суттєвого технічного та юридичної доопрацювання, оскільки він не відповідає конституційним принципам і в ньому закладено багато колізійних норм.

Наприклад, Власенко зазначив, що не відомо, що буде з землею, яка знаходиться в спільній власності подружньої пари, де один з подружжя є іноземцем, у разі розлучення.

На його думку, необхідно дати можливість громадянам України передавати в оренду земельні паї за справедливу ціну, що буде сприяти зростанню економіки.

Також голова Київської міської партійної організації "Батьківщина" Віталій Нестор вважає, що законопроект про запровадження земельних аукціонів прямо порушує вимоги і можливості малих і дрібних фермерів, які не мають доступу до Інтернету.

Крім того, за його словами, передбачувана можливість змінювати цільове призначення земель без згоди органів контролю та державної влади може призвести до того, що до природного і водного фондів не будуть допускатися громадяни України, які не є власниками відповідних земельних ділянок.

Нестор заявив, що у випадку, якщо людина хоче реалізувати своє право власності, він може продати землю державі.