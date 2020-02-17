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17 лютого 2020, понеділок, 12:17 361
Транспорт 2020-02-17T13:24:59+02:00
Українські Новини
Від підвищення Кріклієм ставок за аеронавігаційне обслуговування в зоні аеропорту "Бориспіль" постраждає і гал

Від підвищення Кріклієм ставок за аеронавігаційне обслуговування в зоні аеропорту "Бориспіль" постраждає і галузь, і пасажири, - авіаперевізники

Павло Твердохліб
аеропорт
Аеропорт
Аеропорт "Бориспіль". Фото: kbp.а его

Міністерство інфраструктури має намір підвищити на 89% ставки за аеронавігаційне обслуговування (АНО) в зоні аеропорту Бориспіль. Це передбачено проектом Наказу Міністерства інфраструктури від 16 січня 2020 року "Про внесення змін до Ставки оплати за послуги з аеронавігаційного обслуговування ПС у повітряному просторі України".

Представники авіаперевізників заявляють, що цей крок призведе до подорожчання послуг і негативно позначиться на безпеці польотів.

Відповідні висновки були зроблені під час засідання аеропортового комітету ДП МА "Бориспіль", що відбулося 12 лютого цього року.

Позиція авіаперевізників офіційно направлена ​​міністру інфраструктури Кріклію, від чийого підпису залежить - чи буде введена в дію норма про різке підвищення ставок за АНО.

Аеропортовий комітет наполягає на тому, що різке підвищення зборів на користь бюджету негативно позначиться на можливостях Борисполя модернізувати інфраструктуру аеропорту.

Заступник генерального директора ДП МА "Бориспіль" з економіки та фінансів К.Звонарев заявив на засіданні Комітету, що в 2019 році, внаслідок істотного і надпланового зростання пасажиропотоку, до держбюджету було спрямовано 2,1 млрд. грн., що на 1,3 млрд . перевищує затверджений фінпланом рівень. При цьому на ті ж 1,3 млрд. грн. були недофінансовані капіталовкладення в розвиток інфраструктури.

Різкий перерозподіл зборів на користь бюджету було рішенням Уряду, про що аеропорт був поінформований відповідними листами і розпорядженнями Кабміну і Мінінфраструктури.

В таких умовах подальше підвищення податкового навантаження здатне привести до того, що авіакомпанії перейдуть в інші аеропорти, а амбіції розвитку Борисполя по "хабовій" моделі залишаться нереалізованими.

Політика, яку планує проводити Мінінфраструктури, суперечить міжнародним зобов'язанням України, вірність яким постійно декларує міністр Криклій.

Зокрема, нові податки не відповідають політиці Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо зборів за аеронавігаційне обслуговування і суперечить нормам Євроконтролю.

Аеропортовий комітет діє згідно з Положенням про аеропортовий комітет ДП МА "Бориспіль", прийнятому 4 лютого 2020 р

До положення про аеропортовий комітет закладений механізм співпраці і консультацій представників галузі.

Аеропорт "Бориспіль" заявив про припинення планів по реалізації більшості інфраструктурних проектів внаслідок рішення Уряду про вилучення 90% дивідендів на користь держави.

Ряд представників транспортної галузі вимагають відставки міністра інфраструктури В.Кріклія, звинувачуючи його в непрофесіоналізмі. Зокрема, з такою вимогою виступає Асоціація міжнародних автоперевізників України.

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