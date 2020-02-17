Керівник Чорноморської митниці Щуцький назвав маніпуляцією звинувачення у корупції

Виконуючий обов'язки керівника Чорноморської митниці, яка об'єднує Херсонське і Миколаївське відділення, Олександр Щуцький спростував звинувачення в корупції, назвавши ці спроби маніпуляцією та розповів про бізнес до роботи на митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Щуцького в Facebook.

"Дивують спроби пов'язати моє минуле і минуле моєї сім'ї з корупцією на митниці за всі роки і бажання приписати мені усі смертні гріхи, які тільки є або були там", - написав Щуцький, розповівши, що цьому посту передувало інтерв’ю для BIHUS.info.

Так, за словами Щуцького, на митну службу він прийшов в кінці 2016 року, а до цього часу займався бізнесом.

"У 2010 році через розбіжності з партнерами я вирішив вийти з бізнесу. Це було важке рішення, але я про нього не шкодую. Робота в бізнесі дозволила мені почувати себе фінансово незалежним, а одним з результатів стало придбання Bentleyв 2008 році. Але, повторюся, купівля машини була зроблена ЗАДОВГО до роботи на митниці і навіть ДО мого виходу з бізнесу. Тому акцентувати на цьому увагу і говорити, що я "сколотив" на якихось там схемах на митниці розбагатів, в результаті чого "скупив собі автопарк елітних авто" - маніпуляція у чистому вигляді", - наголошує в.о. керівника Чорноморської таможні.

Одним з фрагментів біографії, який цікавив журналістів, була відсутність доходів до роботи на митниці. Щуцький цю ситуацію пояснює непоганими попередніми заробітками у бізнесі та відсутністю постійного місця роботи до 2015 року. Але відсутність роботи, за його словами, не означає "ухиляння від сплати податків".

"Після виходу з бізнесу кілька років я не працював, чого теж не приховую, хоч це останнє, про що публічно хотілося б говорити. Тому в декларації 2016 року, перед конкурсом на держслужбу, крім невеликих консультацій, декларувати не було чого", - додає Щуцький.

Питання до Щуцького стосувалися і роботи помічником депутата сьомого скликання Михайла Апостола. Журналісти пов’язали ці консультації з роботою на митниці, втім, Щуцький це заперечує.

"Моє консультування Апостола жодним чином не могло бути пов'язано з роботою на митниці від слова зовсім, так як я до того моменту не те, що не працював там, навіть подумати про це не міг. Так як Апостол був ще радником міністра МВС Арсена Авакова, за теорією змови я нібито консультував і його на цей предмет. Але ці вигадки не те, що коментувати, про них говорити навіть смішно. Ніякого зв'язку між Апостолом і митницею, і, тим більше, Аваковим і митницею - не було. У цій історії немає ні найменшого факту, крім перерахування прізвищ", - заявив Щуцький, порадивши "не шукати сенсацію там, де її немає".

Не оминув чиновник і тему автопарку сім’ї. За даними журналістів, нещодавно його дружина придбала новий автомобіль, тоді як офіційні доходи чиновника, навряд чи могли дозволити це зробити.

"Моя дружина вже 17 років займається сімейним бізнесом з батьком і братом по виробництву блоків живлення. Їх обладнанням користуються безліч великих українських компаній. Я ніколи не мав відношення до цього бізнесу і до сих пір захоплююся дружиною, яка розібралася в тонкій інженерній роботі і стільки років успішно розвиває бізнес зі своїм батьком. Автомобіль вона придбала сама, завдяки своєму бізнесу і взявши на суму, якої не вистачало, кредит в банку. Цьому є всі докази, виписки і т.д., було б бажання перевірити. Тому подавати цю історію в прив'язці до мого імені - спроба поставити мене поруч з "шаблонними" корупціонерами", - написав Щуцький.

В свою чергу, керівник Чорноморської митниці висловив розчарування, що в цій ситуації, мало кого цікавить реальна ситуація на таможні і успіхи, якими вже можуть похизуватися в Херсоні та Миколаєві.

"Наприклад, про контрабанду чорногорського токсичного піску, поставки якого наша митниця зупинила? Європа бореться з брудом, а контрабандисти ввозять її сюди, перетворюючи Україну на звалище європейських відходів. Вартість операції, яку ми запобігли - близько 50 млн євро. Якби ми всі "по вуха в корупції", про яку так багато зараз пишуть, зупиняли б ми такі великі поставки? Або недавня ситуація з спільними діями Служби безпеки України та Чорноморської митниці щодо припинення вимагання з боку співробітника митниці. Чомусь деякі спробували подати це з прив'язкою до мене, мовляв, якщо на Чорноморській митниці, значить під моїм патронажем. Але нічого, що я на службі лише з листопада, а даний факт мав місце бути, щонайменше, рік? І, що виявити їх СБУ вдалося у співпраці з митницею, в тому числі, за мого сприяння?", - резюмував Щуцький, додавши, що подібні спроби маніпуляції він розглядає, як бажання створити «красиву картинку» для сенсації, а не відштовхуватись від конкретних фактів.

Нагадаємо, Чорноморська митниця була зареєстрована Міністерством юстиції України 16 листопада 2019 року. В цей же день Олександра Щуцького було призначено виконуючим обов'язки керівника митниці.

Раніше в інтерв’ю РБК-Україна Олександр Щуцький розповів про нові схеми контрабандистів, які почали більш майстерно йти від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, та проблеми на шляху впровадження реформи таможні.

В тому ж інтерв’ю Щуцький розповів, як йому запропонували посаду на Закарпатті та чому Геннадій Москаль запустив в 2016 році інформаційну атаку на нього.