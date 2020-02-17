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17 лютого 2020, понеділок, 11:11 430
Економіка 2020-02-17T12:15:03+02:00
Українські Новини
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практ

АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика"

Сергій Паламаренко
Фармак, Дарниця, Корвалол, Суд
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Багаторічна тяганина між двома фармацевтичними гігантами України за "Корвалол" знову сконцентрувалася навколо ключового питання: чи є це позначення добре відомим на ім'я правонаступника винахідника АТ "Фармак" або втратило свої розпізнавальних властивості і перейшло в розряд імен загальних, стало синонімом будь-якого седативного препарату. Про це пишуть автори матеріалу "Краплі камінь точать", опублікованого виданням "Юридична практика".

"Зараз судами розглядаються дві справи: за позовом АТ" Фармак "до компанії "Дарниця" і Мінекономіки про скасування державної реєстрації знака для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" та за позовом компанії "Дарниця" до того ж Мінекономіки і АТ "Фармак" про скасування рішення Апеляційної палати міністерства про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим на ім'я АТ "Фармак". При цьому провадження по першій справі призупинено до прийняття остаточного судового рішення по другій, знову переглядається Північним апеляційним господарським судом . Відзначимо, що суд першої інстанції і при первинному розгляді, і зараз в задоволенні позовних вимог компанії "Дарниця" відмовив. Верховний Суд своєю чергою вже скасовував прийняті у справі рішення, направляючи її на новий розгляд, однак вердикт суду першої інстанції по суті залишився незмінним. З тією лише різницею, що тепер АТ "Фармак" набуло в суперечці офіційний статус - другого відповідача", - зазначають автори статті.

За даними "Юридичної практики", зараз справа перебуває на стадії апеляційного перегляду.

"23 січня цього року відбулося чергове засідання, на якому сторони представили свої позиції. Хоча вже, здавалося б, вивчені всі доводи сторін та всі матеріали, поки остаточне рішення не винесено. А це значить, що відсувається в часі прийняття рішення за  основним позовом АТ "Фармак" як правовласника позначення "Корвалол Corvalolum" до компанії "Дарниця" про скасування реєстрації знака "Корвалол-Дарниця", - зазначають автори статті.

У виданні повідомили, що в первинному позові вимоги АТ "Фармак" зводяться до того, щоб визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" і тим самим отримати юридичну можливість забороняти використовувати ТМ "Корвалол" (на упаковках, в рекламі і т.п.), вимагати в судовому порядку скасування державної реєстрації лікарського засобу "Корвалол-Дарниця" (в разі непереіменування), відшкодування заподіяної шкоди незаконним використанням позначення "Корвалол", ставити питання перед Антимонопольним комітетом України про недобросовісну конкуренцію.

Журналісти видання зазначили, що в практиці компанії "Дарниця" також є справи, що стосуються визнання в судовому порядку використання належних їй торгових марок. Так, коли компанія "Здоров'я" намагалася зареєструвати товарний знак "Цитрамон-Здоров'я", власник товарного знака "Цитрамон" - компанія "Дарниця" - в суді відстоювала позицію, що "Цитрамон" та "Цитрамон-Здоров'я" - назви, схожі до ступеня змішання, і просте додавання до відомої назви імені виробника не надає цій назві якогось нового семантичного значення.

"Тепер же, в судовій справі з нами, вона заявляє прямо протилежне. Причому і тоді, і зараз позиція "Дарниці" широко висвітлюється в пресі", - цитує видання директора з правового забезпечення АТ "Фармак" Дмитра Таранчука.

У статті автори пояснюють, що подібне рішення про неправомірність використання "Дарницею" позначення "Корвалол" має бути в результаті винесено судом, оскільки з точки зору єдності судової практики в питаннях захисту прав інтелектуальної власності в Україні інше рішення суду не буде справедливим і зрозумілим потенційним іноземним інвесторам, яких так активно зазивають в Україну Президент і уряд.

Як раніше повідомлялося, використання торгової марки "Корвалол", власником якої є АТ "Фармак", в складі торгової марки "Корвалол-Дарниця" та реєстрація останньої ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" не є правомірним, - такими є висновки доктора юридичних наук Олени Штефан на підставі проведеного наукового аналізу.

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