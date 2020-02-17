"Фармак" щорічно інвестує в наукові дослідження і розробки $15 млн

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) щорічно інвестує в наукові дослідження і розробки 15 млн доларів.

Про це Українським Новинам в ході відкриття хаба Sector X в інноваційному парку Unit.city повідомив технічний директор компанії "Фармак" Андрій Гой.

"На дослідження і розробки направляється близько 5% від виручки, 15 млн доларів щорічно. Це не рахуючи програми капітальних інвестицій для створення нових промислових потужностей, лабораторій і технологій, куди тільки в минулому році компанією було направлено близько 30 млн доларів", - сказав він.

Гой зазначив, що українці і споживачі з десятків країн світу добре знайомі з препаратами компанії, які ефективні і відповідають міжнародним стандартам.

"Компанія "Фармак" існує 95 років і сьогодні-це сплав школи тонкого органічного синтезу фармакологічно активних молекул та сучасних європейських технологій готових лікарських засобів...На фоні деіндустріалізації, недофінансування вітчизняної науки, витоку мізків, "Фармак" в центрі промислового Подолу являє собою справжній технопарк, виробничий і науково-технічний комплекс, де виробляється понад 300 різних продуктів і ще 100 проектів знаходиться на різних стадіях розробки", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" підтримає стартапи в рамках співпраці з акселераційним хабом стартапів Sector X.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.