підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
ONLINE
17.02.20 10:00 Пресс-конференция столичной команды Национального штаба защиты родной земли: "Нет продаже земли"

17 лютого 2020, понеділок, 10:19 3
Економіка 2020-02-17T10:19:51+02:00
Українські Новини
"Фармак" щорічно інвестує в наукові дослідження і розробки $15 млн

"Фармак" щорічно інвестує в наукові дослідження і розробки $15 млн

Александр Дмитриенко

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) щорічно інвестує в наукові дослідження і розробки 15 млн доларів.

Про це Українським Новинам в ході відкриття хаба Sector X в інноваційному парку Unit.city повідомив технічний директор компанії "Фармак" Андрій Гой.

"На дослідження і розробки направляється близько 5% від виручки, 15 млн доларів щорічно. Це не рахуючи програми капітальних інвестицій для створення нових промислових потужностей, лабораторій і технологій, куди тільки в минулому році компанією було направлено близько 30 млн доларів", - сказав він.

Гой зазначив, що українці і споживачі з десятків країн світу добре знайомі з препаратами компанії, які ефективні і відповідають міжнародним стандартам.

"Компанія "Фармак" існує 95 років і сьогодні-це сплав школи тонкого органічного синтезу фармакологічно активних молекул та сучасних європейських технологій готових лікарських засобів...На фоні деіндустріалізації, недофінансування вітчизняної науки, витоку мізків, "Фармак" в центрі промислового Подолу являє собою справжній технопарк, виробничий і науково-технічний комплекс, де виробляється понад 300 різних продуктів і ще 100 проектів знаходиться на різних стадіях розробки", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" підтримає стартапи в рамках співпраці з акселераційним хабом стартапів Sector X.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.
Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження
Новини
"Фармак" щорічно інвестує в наукові дослідження і розробки $15 млн 10:19
Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова" 10:01
38 детективів НАБУ подали заявки на конкурс в САП 09:50
"Фармак" підтримає стартапи в рамках співпраці з акселераційним хабом стартапів Sector X 09:42
Колишній радник Порошенка Бірюков назвав українських військових виродками, - ЗМІ 09:16
більше новин
Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова" 10:01
Правоохоронці обшукали київський нічний клуб FIFTY, де охорона побила відвідувача, - ЗМІ 12:29
Готується повернення 200 ув'язнених українців, - Зеленський 20:46
Весь минулий рік Єрмак жив на дохід в 21 тисяч гривень на місяць, - декларація 11:35
Киян попереджають про погану видимість через туман 08:45
більше новин
Україна експортувала в ЄС товарів і послуг на $25 млрд в 2019 12:45
"Слуга народу" затвердила вищу раду партії з 8 осіб 13:30
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією 17:12
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
більше новин
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok