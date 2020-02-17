"Фармак" підтримає стартапи в рамках співпраці з акселераційним хабом стартапів Sector X

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) підтримає стартапи в рамках співпраці з акселераційним хабом стартапів Sector X.

Про це в ході відкриття хаба Sector X в інноваційному парку Unit.city повідомив технічний директор компанії "Фармак" Андрій Гой.

"Навіщо ми тут? Щоб знайти нові точки розвитку компанії в області 4P – предиктивної, превентивної, персоналізованої і партисипативної медицини. Треба визнати, що корпоративний сектор може ефективно експлуатувати налаштовану бізнес-модель, але він досить громіздкий для того, щоб породити ідеї і продукти, які виходять за рамки усталених стереотипів. У стартаперскій же екосистемі, часто один успіх може бути досягнутий тільки спираючись на плечі десятків провалів, тому вже саме визнання неминучості помилок і поразок дає нестримну волю думки. Тому ми тут за широтою задуму, за тією синергією між індустрією і творчістю, яка дозволить відшукати нові і затребувані рішення для лікарів, провізорів, пацієнтів, щоб поліпшити якість життя і збільшити її тривалість", - зазначив у своєму виступі Гой.

В рамках співпраці з Sector X "Фармак" вже переглянув близько 20 пропозицій. На відкритті презентували себе 14 стартапів, 3 з яких медичні.

"Це тільки початок, будуть і інші стартапи. Для нас цікаві напрямки на стику просунутої експрес-діагностики, цифрової медицини, інтерактивного залучення пацієнта, що дозволяють передбачати і запобігати проблемам зі здоров'ям, а вже якщо вони виявлені, то за допомогою біомедичних і обчислювальних технологій, визначати причини і рекомендувати рішення виявлених проблем", - сказав Гой.

Sector X – акселеративна платформа, яка об'єднує напрямки допомоги стартапам в побудові міжнародного бізнесу в тісній співпраці з українськими та міжнародними корпораціями.

Напрямки Sector X: акселераційний хаб, корпоративні програми, венчурна школа.

Три ключові напрямки хаба: BeautyTech, MedTech і Логістика.

Партнерами хаба в даних напрямках стали компанії L'oreal, "Фармак" та "Фокстрот".

Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій за рік.