США запустили американсько-українську ракету "Антарес" для доставки вантажу на МКС

Компанія Northrop Grumman запустила американсько-українську ракету "Антарес" для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" ("Південмаш", Дніпро), передають Українські Новини.



"15 лютого о 22 годині 21 хвилині за київським часом з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) здійснено успішний пуск американсько-української ракети-носія середнього класу "Антарес". Вона вивела на орбіту, близьку до орбіти Міжнародної космічної станції , 13-й автоматичний вантажний корабель Cygnus, який має доставити на МКС корисний вантаж масою 3 750 кг на замовлення NASA", - йдеться в ньому.



Зазначається, що основну конструкцію першого ступеня розробило держпідприємство "КБ "Південне", а виготовило держпідприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" в кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів).



У повідомленні також зазначається, що 13-й космічний буксир Cygnus було названо на честь Роберта Генрі Лоуренса-молодшого - першого афроамериканського астронавта, якого в 1967 році обрали для участі в програмі пілотованої орбітальної лабораторії ВПС США.



Також Cygnus-13 - це черговий корабель, який запустила американська корпорація Northrop Grumman за контрактом з NASA в межах 2-го етапу поставки на МКС, який передбачає ще як мінімум 4 місії.







Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2019 року NASA запустило в космос ракету, деталі якої створювали в Україні.