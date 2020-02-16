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  • США запустили американсько-українську ракету "Антарес" для доставки вантажу на МКС
16 лютого 2020, неділя, 18:20 8
Космос 2020-02-16T19:30:02+02:00
Українські Новини
США запустили американсько-українську ракету "Антарес" для доставки вантажу на МКС

США запустили американсько-українську ракету "Антарес" для доставки вантажу на МКС

Валерия Драгомирова
США, Ракета, NASA

Компанія Northrop Grumman запустила американсько-українську ракету "Антарес" для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" ("Південмаш", Дніпро), передають Українські Новини.

"15 лютого о 22 годині 21 хвилині за київським часом з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) здійснено успішний пуск американсько-української ракети-носія середнього класу "Антарес". Вона вивела на орбіту, близьку до орбіти Міжнародної космічної станції , 13-й автоматичний вантажний корабель Cygnus, який має доставити на МКС корисний вантаж масою 3 750 кг на замовлення NASA", - йдеться в ньому.

Зазначається, що основну конструкцію першого ступеня розробило держпідприємство "КБ "Південне", а виготовило держпідприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" в кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів).

У повідомленні також зазначається, що 13-й космічний буксир Cygnus було названо на честь Роберта Генрі Лоуренса-молодшого - першого афроамериканського астронавта, якого в 1967 році обрали для участі в програмі пілотованої орбітальної лабораторії ВПС США.

Також Cygnus-13 - це черговий корабель, який запустила американська корпорація Northrop Grumman за контрактом з NASA в межах 2-го етапу поставки на МКС, який передбачає ще як мінімум 4 місії.



Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2019 року NASA запустило в космос ракету, деталі якої створювали в Україні.

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