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16 лютого 2020, неділя, 12:29 237
Силові структури 2020-02-16T12:43:26+02:00
Українські Новини
Правоохоронці обшукали київський нічний клуб FIFTY, де охорона побила відвідувача, - ЗМІ

Правоохоронці обшукали київський нічний клуб FIFTY, де охорона побила відвідувача, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Нічний клуб, Побиття відвідувачів

Правоохоронці в суботу вдень провели обшуки в нічному клубі FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club на вулиці Антоновича, 50 у Києві, де на минулих вихідних охорона побила відвідувача.

Про це пише видання Голос з посиланням на нам інформоване джерело в правоохоронних органах.

Правоохоронці провели виїмку документів і ряд інших слідчих дій. Стражі порядку досить швидко відреагували на інцидент і всього за тиждень вийшли на підозрюваних.

За словами джерела, керівник клубу Євген Фокін нібито намагається перешкодити слідству, зокрема, знищив записи камер відеоспостереження. Але слідчі змогли отримати відео, яке зняли відвідувачів закладу у той вечір на свої телефони.

Охорона нібито била хлопця ногами по голові на очах у всіх відвідувачів і його подруги, яка безрезультатно благала їх зупинитися. У лікарні хлопцеві діагностували перелом потиличної кістки і два крововиливи в мозок.

Офіційних коментарів від адміністрації закладу щодо цього інциденту поки немає, пише видання.

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