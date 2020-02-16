У Львівській області у водоймі потонув машина з 4 молодими чоловіками

Автомобіль Audi 80 з тілами 4 чоловіків виявлений у водоймі в селі Коти (Яворівський район, Львівська область).

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Також він розмістив фото.

Загиблі – жителі села Коти і Писоцький 1995,1996, 1999 та 2000 років народження.

Інші подробиці не повідомляються.

На місце події прибула поліція.

Ведеться розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, на Великдень у річці під Києвом потонув автомобіль.

Також під Києвом впав річку і потонув Hyundai з 9-річною дитиною.