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16 лютого 2020, неділя, 12:10 20
Події 2020-02-16T12:52:20+02:00
Українські Новини
У Львівській області у водоймі потонув машина з 4 молодими чоловіками

У Львівській області у водоймі потонув машина з 4 молодими чоловіками

Ольга Фандорина
Затоплення, Водойма, Автомобіль, Затоплення автомобіля
Автомобіль. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Автомобіль. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Автомобіль Audi 80 з тілами 4 чоловіків виявлений у водоймі в селі Коти (Яворівський район, Львівська область).

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Також він розмістив фото.

Загиблі – жителі села Коти і Писоцький 1995,1996, 1999 та 2000 років народження.

Інші подробиці не повідомляються.

На місце події прибула поліція.

Ведеться розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, на Великдень у річці під Києвом потонув автомобіль.

Також під Києвом впав річку і потонув Hyundai з 9-річною дитиною.

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