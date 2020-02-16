У Львівській області у водоймі потонув машина з 4 молодими чоловіками

Автомобіль Audi 80 з тілами 4 чоловіків виявлений у водоймі в селі Коти (Яворівський район, Львівська область). Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини. Також він розмістив фото. Загиблі – жителі села Коти і Писоцький 1995,1996, 1999 та 2000 років народження. Інші подробиці не повідомляються. На місце події прибула поліція. Ведеться розслідування. Як повідомляли Українські Новини, на Великдень у річці під Києвом потонув автомобіль. Також під Києвом впав річку і потонув Hyundai з 9-річною дитиною.