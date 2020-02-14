На STEM is FEM українські школярки зустрінуться із міністром освіти України та послом ФРН

На відкритті модулю "Екологія і Енергетика" благодійного проєкту STEM is FEM виступлять Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, Заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл, Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад, та заступниця Міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук. Про це розповідає ініціатор проекту, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Організатори розповідають, що освітня ініціатива STEM is FEM має за мету мотивувати українських школярок частіше обирати спеціальності, пов’язані із галузями науки, технологій, інжинірингу і математики. Таким чином організатори воліють у майбутньому змінити гендерний баланс у цих сферах, і загалом збільшити їх популярність серед молоді.

Задля цього проєкт проводить дводенні освітні модулі, присвячені найрізноманітнійшим технологічним галузям. Під час цих подій перед старшокласницями виступають жінки-високопосадовці, представниці профільних галузей, дівчата відвідують профільні установи, та беруть участь у конкурсі. До панелі питань-відповідей із жінками зі сфери екології та енергетики організатори запросили спеціалістку з питань води, санітарії та гігієни у ЮНІСЕФ Наталію Коломієць, консультантку з екоменеджменту Юлію Маклюк, директорку Європейсько-Українського Енергетичного Агентства Олександру Гуменюк та популяризаторку сталого будівництва Оксану Гуцаленко. Про тематику модулю Наталія Коломієць каже так:

"В природі все пов’язано з усім, більшою чи меншою мірою. Традиційно виробництво енергії спиралося на вугілля, газ та атомну енергетику. Це призвело до забруднення води та повітря, викидів в атмосферу, наразі маємо зміни клімату. Варто розглядати все в комплексі, щоб розвиток в одному напрямі не призводив до руйнівних наслідків для нашого довкілля. В українському екологічному та енергетичному секторі від наступного покоління я б хотіла побачити суттєве збільшення використання відновлювальних джерел енергії".

Учасниць модулю відібрали за допомогою онлайн тестування на сайті проєкту. Вони приїдуть до Києва з Дніпра, Запоріжжя, Києва, Конотопа, Кропивницького, Маріуполя, Одеси, Рівного, Сапанова Тернопільської області, Глухова Львівської області, Сєвєродонецька, Сум, Харкова, Огурцівки Харківської області, та Южноукраїнська.

"Кожен наступний модуль STEM is FEM – це крок на шляху популяризації СТЕМ-освіти серед дівчат. Ми бачимо, що географія учасниць розширюється, цього разу до Києва приїжджають школярки не тільки з великих українських міст, але й з обласних та районних центрів. Бажаю їм, щоб два дні лекцій та практичних занять пройшли продуктивно", – зазначає Сапар Карягдиїв.

Під час модулю відбуватиметься фінальний конкурс, переможниця якого візьме участь у Yale International Alliance Conference on Global Citizenship у Римі (Італія), організованій Єльским університетом.

Це вже третій модуль проєкту. Попередні відбулись у жовтні і грудні, і були присвячені Біотехнологіям та ІТ.