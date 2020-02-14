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14 лютого 2020, пʼятниця, 19:09 349
Суспільство 2020-02-14T19:18:55+02:00
Українські Новини
На STEM is FEM українські школярки зустрінуться із міністром освіти України та послом ФРН

На STEM is FEM українські школярки зустрінуться із міністром освіти України та послом ФРН

Валерия Драгомирова

На відкритті модулю "Екологія і Енергетика" благодійного проєкту STEM is FEM виступлять Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, Заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл, Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад, та заступниця Міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук. Про це розповідає ініціатор проекту, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв. 

Організатори розповідають, що освітня ініціатива STEM is FEM має за мету мотивувати українських школярок частіше обирати спеціальності, пов’язані із галузями науки, технологій, інжинірингу і математики. Таким чином організатори воліють у майбутньому змінити гендерний баланс у цих сферах, і загалом збільшити їх популярність серед молоді. 

Задля цього проєкт проводить дводенні освітні модулі, присвячені найрізноманітнійшим технологічним галузям. Під час цих подій перед старшокласницями виступають жінки-високопосадовці, представниці профільних галузей, дівчата відвідують профільні установи, та беруть участь у конкурсі. До панелі питань-відповідей із жінками зі сфери екології та енергетики організатори запросили спеціалістку з питань води, санітарії та гігієни у ЮНІСЕФ Наталію Коломієць, консультантку з екоменеджменту Юлію Маклюк, директорку Європейсько-Українського Енергетичного Агентства Олександру Гуменюк та популяризаторку сталого будівництва Оксану Гуцаленко. Про тематику модулю Наталія Коломієць каже так:

"В природі все пов’язано з усім, більшою чи меншою мірою. Традиційно виробництво енергії спиралося на вугілля, газ та атомну енергетику. Це призвело до забруднення води та повітря, викидів в атмосферу, наразі маємо зміни клімату. Варто розглядати все в комплексі, щоб розвиток в одному напрямі не призводив до руйнівних наслідків для нашого довкілля. В українському екологічному та енергетичному секторі від наступного покоління я б хотіла побачити суттєве збільшення використання відновлювальних джерел енергії".

Учасниць модулю відібрали за допомогою онлайн тестування на сайті проєкту. Вони приїдуть до Києва з Дніпра, Запоріжжя, Києва, Конотопа, Кропивницького, Маріуполя, Одеси, Рівного, Сапанова Тернопільської області, Глухова Львівської області, Сєвєродонецька, Сум, Харкова, Огурцівки Харківської області, та Южноукраїнська. 

"Кожен наступний модуль STEM is FEM – це крок на шляху популяризації СТЕМ-освіти серед дівчат. Ми бачимо, що географія учасниць розширюється, цього разу до Києва приїжджають школярки не тільки з великих українських міст, але й з обласних та районних центрів. Бажаю їм, щоб два дні лекцій та практичних занять пройшли продуктивно", – зазначає Сапар Карягдиїв.

Під час модулю відбуватиметься фінальний конкурс, переможниця якого візьме участь у Yale International Alliance Conference on Global Citizenship у Римі (Італія), організованій Єльским університетом.

Це вже третій модуль проєкту. Попередні відбулись у жовтні і грудні, і були присвячені Біотехнологіям та ІТ.
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