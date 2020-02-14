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14 лютого 2020, пʼятниця, 19:01 10
Суспільство 2020-02-14T19:02:59+02:00
Українські Новини
Янукович став "молодим батьком": його синові Григорію близько двох років, - ЗМІ

Янукович став "молодим батьком": його синові Григорію близько двох років, - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Григорій, Любов Полєжай, Син, Янукович Віктор
Любов Полєжай і Віктор Янукович, фото: futureway.org.ua
Любов Полєжай і Віктор Янукович, фото: futureway.org.ua

Колишній президент Віктор Янукович знову став батьком. У свої 69 років у нього є син, якому майже два роки. Сина Григорія народила його співмешканка Любов Полєжай. Про це у своєму Telegram написала журналіст Соня Кошкіна.

"І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько. Власне, вже більше півтора року - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби", - написала Кошкіна.


Віктору Януковичу на сьогоднішній день 69 років, його обраниці Любов Полєжай - 45 років. Вони проживають в курортному селищі в Сочі. Раніше, коли Янукович був одружений, Полєжай працювала в його родині куховаркою. Саме з нею він втік до Росії в 2014 році.

Як повідомляли Українські Новини, у 2015 році син колишнього президента Віктор Вікторович Янукович потонув у озері Байкал.

Мікроавтобус Volkswagen провалився під лід. У салоні мікроавтобуса перебувало 6 осіб, з яких покинути машину змогли всі, крім водія, який був пристебнутий ременем безпеки.

Пізніше інформацію про смерть Януковича-молодшого підтвердив депутат Верховної Ради України Нестор Шуфрич.

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