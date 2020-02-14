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14 лютого 2020, пʼятниця, 18:43 332
Економіка 2020-02-14T19:15:02+02:00
Українські Новини
Газове обладнання для авто має бути під контролем, – блогери

Газове обладнання для авто має бути під контролем, – блогери

Ольга Фандорина
Газ для автомобілів, Газ

Українські блогери обурені вимогами Української газомоторні асоціації скасувати сертифікацію газобалонного обладнання.

Зокрема, Олександр Аронець написав, що "ринок повинен думати не тільки про власні прибутки, а й про безпеку людей".

"З нового року в цій сфері з'явились новини - держава намагається уніфікувати правила переобладнання і сертифікації. Тепер автомобіль не можна переобладнати у підпільних майстернях, які нехтують елементарними правилами безпеки, економлячи на б/у балонах, клапанах і т. д. Я далекий від думки, що теперішні правила - ідеальні, але це принаймні спроба привести галузь до мінімальних стандартів якості та безпеки. Як виявилось, це не сподобалось деяким громадським організаціям, які, очевидно, представляють в тому числі ті несертифіковані станції встановлення ГБО. І ось вони провели круглий стіл, за підсумками якого вимагають від державних органів скасувати видачу сертифікатів винятково в органах сертифікації. В мене питання, як в громадянина. Чи візьмуть на себе представники цих ГО персональну відповідальність за безпеку на вулицях, чи за ситуації, коли ГБО вибухають? Так, це дуже рідкісні випадки, але вони є. Я особисто заплатив би і 2500грн. за реальну експертизу і сертифікат - і установку перевіриш на витік газу, і з поліцією проблем не буде. Безпека на 1 місці. Після нововведень, громадяни просто не зможуть економити на власній безпеці (і суспільній), а, відповідно, всі ці кустарні ГБО-центри закриються. От в чому проблема і ось чому всі ці ГОшки зібрались, а зовсім не через ціну". - зазначив Олександр Аронець.

Блогер Кирило Сазонов опублікував на своїй сторінці в фейсбук шокуюче відео газобалонного обладнання, встановленого без дотримання правил безпеки і технічних стандартів.

Відомий журналіст Сергій Іванов в своєму блозі на "Цензор.Нет" "Кінець епохи газових "піратів" написав, що установників застарілого і несправного ГБО більше цікавить вигода, ніж безпека людей. А Михайло Шнайдер поцікавився, "як якась незрозуміла організація може вирішувати за всіх водіїв України".

Однак Асоціація дала відповідь на це питання, щоправда, в коментарях до свого посту - "водіїв ми не обговорюємо".

 

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