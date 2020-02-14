Газове обладнання для авто має бути під контролем, – блогери

Українські блогери обурені вимогами Української газомоторні асоціації скасувати сертифікацію газобалонного обладнання.

Зокрема, Олександр Аронець написав, що "ринок повинен думати не тільки про власні прибутки, а й про безпеку людей".

"З нового року в цій сфері з'явились новини - держава намагається уніфікувати правила переобладнання і сертифікації. Тепер автомобіль не можна переобладнати у підпільних майстернях, які нехтують елементарними правилами безпеки, економлячи на б/у балонах, клапанах і т. д. Я далекий від думки, що теперішні правила - ідеальні, але це принаймні спроба привести галузь до мінімальних стандартів якості та безпеки. Як виявилось, це не сподобалось деяким громадським організаціям, які, очевидно, представляють в тому числі ті несертифіковані станції встановлення ГБО. І ось вони провели круглий стіл, за підсумками якого вимагають від державних органів скасувати видачу сертифікатів винятково в органах сертифікації. В мене питання, як в громадянина. Чи візьмуть на себе представники цих ГО персональну відповідальність за безпеку на вулицях, чи за ситуації, коли ГБО вибухають? Так, це дуже рідкісні випадки, але вони є. Я особисто заплатив би і 2500грн. за реальну експертизу і сертифікат - і установку перевіриш на витік газу, і з поліцією проблем не буде. Безпека на 1 місці. Після нововведень, громадяни просто не зможуть економити на власній безпеці (і суспільній), а, відповідно, всі ці кустарні ГБО-центри закриються. От в чому проблема і ось чому всі ці ГОшки зібрались, а зовсім не через ціну". - зазначив Олександр Аронець.

Блогер Кирило Сазонов опублікував на своїй сторінці в фейсбук шокуюче відео газобалонного обладнання, встановленого без дотримання правил безпеки і технічних стандартів.

Відомий журналіст Сергій Іванов в своєму блозі на "Цензор.Нет" "Кінець епохи газових "піратів" написав, що установників застарілого і несправного ГБО більше цікавить вигода, ніж безпека людей. А Михайло Шнайдер поцікавився, "як якась незрозуміла організація може вирішувати за всіх водіїв України".

Однак Асоціація дала відповідь на це питання, щоправда, в коментарях до свого посту - "водіїв ми не обговорюємо".