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14 лютого 2020, пʼятниця, 17:47 8
Суспільство 2020-02-14T17:49:01+02:00
Українські Новини
Головний рабин України заявив, що Ситник бреше про прослуховування парафіян

Головний рабин України заявив, що Ситник бреше про прослуховування парафіян

Валерия Драгомирова
Артем Сытник. Фото: genplanua
Артем Сытник. Фото: genplanua

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в брехні про прослуховування парафіян Синагоги в жовтні 2018 року.

Про це Асман написав у Facebook, передає Depo.ua.

"З глибоким сумом сприйняв я почуті вчора нечесні слова голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, сказані на засіданні комітету Верховної ради, – адже при своєму вступі на посаду, він присягав народу України і клявся говорити правду! Ситник вчора прямо заявив, що інформація про прослуховування прихожан в синагозі – це фейк. На жаль, вчора він публічно сказав неправду", – написав він, зазначивши, що під час конфіденційної зустрічі з Ситником передав йому необхідні докази.

Головний рабин України також зазначив, що "Ситник назвав "фейком" і інформацію про стеження у Страсбурзі (за суддею ЄСПЛ, – ред.)".

"При цьому детектив, спійманий на стеженні в Страсбурзі, і детектив, що фігурує в протоколі про проведення аудіоконтролю в Синагозі це одна і та ж особа – співробітник Артема Ситника С. Рокунь", – написав він.

Асман також зазначив, що йому відомо про "дії НАБУ, що мають метою переслідування парафіян синагоги". Він зазначив, що особисто спілкувався зі свідками, які розповідали про тиск на них і погрози з боку детективів НАБУ з метою дати брехливі свідчення і зганьбити невинних людей".

"Безумовно, я маю наміру інформувати про ситуацію, що склалася міжнародну громадськість, а також буду звертатися до керівництва країни з проханням прийняти заходи", – додав він.
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