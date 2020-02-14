Бойко вимагає повернути пільги афганцям за рішенням Конституційного Суду

Незважаючи на рішення Конституційного Суду, прийняте ще в 2018 році, уряд відмовляється повернути ветеранам війни в Афганістані пільги, відібрані у них п'ять років тому. Про це заявив Співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, повідомляється на офіційному сайті фракції.

Політик нагадав, що в 2015 році афганців та членів сімей загиблих воїнів позбавили цілого ряду пільг. "Опозиційна платформа - За життя" домоглася в Конституційному Суді відновлення справедливості. Але, незважаючи на наявні рішення Конституційного Суду, уряд не поспішає їх виконувати.

"Невиконання Кабміном рішень КС – це кримінальний злочин. Пільги афганцям повинні бути негайно відновлені. Це взагалі ганьба для влади, коли ось так нахабно ігнорують рішення Конституційного Суду і люди не можуть отримати належні їм за законом пільги. А на тлі проведеної медреформи вже з 1 квітня 2020 р. можуть бути істотно урізані медгосгарантии для ветеранів-афганців. Це неприпустимі речі. Ми зробимо все, щоб відновити права громадян, забезпечити їх соціальний захист", – підкреслив Юрій Бойко.

"Опозиційна платформа - За життя" буде домагатися виконання всіх рішень Конституційного Суду, якими відновлюються права громадян, у тому числі ветеранів і чорнобильців.

Народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" вже зареєстрували у Верховній Раді проект Постанови №3051 про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України в сфері соціальної захисту населення.

Ця Постанова зобов'язує центральні органи виконавчої влади привести нормативно-правові акти у відповідність із законами України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" з урахуванням положень, які були відновлені рішеннями Конституційного Суду.