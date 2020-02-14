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14 лютого 2020, пʼятниця, 16:52 170
Суспільство 2020-02-14T18:00:02+02:00
Українські Новини
Zagoriy Foundation став стратегічним партнером Українського культурного фонду

Zagoriy Foundation став стратегічним партнером Українського культурного фонду

Петро Стуженко
Український культурний фонд, УКФ, Zagoriy Foundation, Євгенія Мазуренко
Євгенія Мазуренко, директор Zagoriy Foundation. Фото: прес-служба
Євгенія Мазуренко, директор Zagoriy Foundation. Фото: прес-служба

Zagoriy Foundation та Український культурний фонд (УКФ) уклали Меморандум про партнерство та співпрацю в рамках програми УКФ "Культурна доброчинність".

Сторони мають намір об’єднати зусилля, щоб сприяти реалізації державної політики у сфері культури та мистецтва та виробництву конкурентоспроможного національного культурного продукту.

"Партнерство стане прецедентом ефективної взаємодії державного та приватного фондів, які мають спільне бачення подальшого розвитку культури та країни, що базується на розмаїтті та порозумінні", ‒ прокоментувала виконавчий директор УКФ Юлія Федів.

Директорка Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко зазначила, що підтримка культурної спадщини і популяризація мистецтва – важлива частина роботи Zagoriy Foundation.

"Цього року Zagoriy Foundation дофінансує проєкти Фонду у рамках затвердженого бюджету. Сума внеску становить 1,5 млн гривень", - повідомила вона.

Zagoriy Foundation створений в 2015 році. Фонд заснувано членами родини Загорій, співвласниками фармацевтичної компанії "Дарниця". Zagoriy Foundation реалізував або реалізує 45 проектів, на які було залучено більше 20 млн гривень. Ці проекти охопили біля 200 тис. бенефіціарів. Один з основних напрямків діяльності Zagoriy Foundation - популяризація ідей філантропії серед українців. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрійВівторок - частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився у США на початку 2010-х років.

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році на підставі відповідного закону. Його мета – сприяння розвитку національної культури та мистецтва в Україні, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Проекти для підтримки відбираються на конкурсних засадах.

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