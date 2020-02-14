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14 лютого 2020, пʼятниця, 15:00 947
Політика 2020-02-14T16:30:03+02:00
Українські Новини
Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді

Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді

Елизавета Кесельман
Володимир Зеленський, Національний корпус, Візит Зеленського в Оман

"Вимагаємо від президента Зеленського офіційно відреагувати на розслідування журналістів та оприлюднити всю інформацію про зустрічі з секретарем РНБО РФ Миколою Патрушевим, яка нібито сталася в Омані. Якщо цього не відбудеться, дії президента України будуть розцінені як державна зрада, а Нацкорпус підтримає звернення до парламенту про створення спеціальної слідчої комісії з цього питання".

Така заява була опублікована 14 лютого на сайті політичної партії "Національний Корпус".

У партії переконані, що переговори з топ-чиновниками РФ в умовах війни не можуть відбуватися таємно, тому що це одно державній зраді. Тим більше, коли мова йде про довірену особу Путіна.

 

"Оприлюднена журналістами інформація про можливу таємну зустріч президента Зеленського з довіреною особою Путіна - екс-главою ФСБ, а нині секретарем РНБО РФ Миколою Патрушевим - це загроза національній безпеці. Зеленський повинен припинити ховатися від народу і дати чітку відповідь на питання, які хвилюють суспільство: це був державний або приватний візит, він здійснювався за державні чи особисті кошти, була зустріч з Патрушевим чи ні, про що проходили переговори. Таємні зустрічі на курортах прийнятні для закоханих або для куратора-ФСБшника і його агента, а не для глави держави і секретаря РНБО країни-агресора. Тим більше такі зустрічі неприйнятні під час війни і можуть бути розцінені як державна зрада", - заявили в "Національному Корпусі".

Представники партії також звернулися до президента Зеленського з вимогою негайно відреагувати на опубліковану журналістами інформацію про його візит в Оман і дати офіційні пояснення. В іншому випадку Нацкорпус заявив про готовність звинуватити президента України у державній зраді і звернутися до Верховної Ради про створення спеціальної слідчої комісії з цього питання.

"Національний Корпус вимагає від президента Зеленського офіційно відреагувати на розслідування, опубліковане журналістами, повністю розкрити інформацію про програму візиту в Оман, а також переговори, які відбувалися під час цієї поїздки. В іншому випадку український народ буде мати всі підстави вимагати детального розслідування діяльності президента України на предмет державної зради. Національний Корпус підтримає звернення до парламенту про створення спеціальної слідчої комісії з цього питання", - повідомив Нацкорпус.

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