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  • 17.02.20 10:00 Прес-конференція столичної команди Національного штабу захисту рідної землі: "Ні продажу землі"
14 лютого 2020, пʼятниця, 13:44 6
Прес-центр 2020-02-14T14:15:08+02:00
Українські Новини
17.02.20 10:00 Прес-конференція столичної команди Національного штабу захисту рідної землі: "Ні продажу землі"

17.02.20 10:00 Прес-конференція столичної команди Національного штабу захисту рідної землі: "Ні продажу землі"

Алина Заика

У понеділок, 17 лютого 2020 року, о 10:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Ні продажу землі" за ініціативи Національного штабу захисту рідної землі в Києві.

Учасники прес-конференції:

  • Віталій Нестор, голова Київської міської партійної організації "Батьківщина";
  • Михайло Ковальчук, голова Національного штабу захисту рідної землі у Києві;
  • Юрій Власенко, юрист Центру захисту киян.

Під час події учасники заявлять про те, що лише народ має право вирішити долю української землі.

Акредитація обов’язкова до 09:00, 17 лютого за телефоном: +38 095 55 33 088 або через e-mail: motherland.kiev.press@gmail.com

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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