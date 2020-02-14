17.02.20 10:00 Прес-конференція столичної команди Національного штабу захисту рідної землі: "Ні продажу землі"

У понеділок, 17 лютого 2020 року, о 10:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Ні продажу землі" за ініціативи Національного штабу захисту рідної землі в Києві. Учасники прес-конференції: Віталій Нестор, голова Київської міської партійної організації "Батьківщина"; Михайло Ковальчук, голова Національного штабу захисту рідної землі у Києві; Юрій Власенко, юрист Центру захисту киян. Під час події учасники заявлять про те, що лише народ має право вирішити долю української землі. Акредитація обов’язкова до 09:00, 17 лютого за телефоном: +38 095 55 33 088 або через e-mail: motherland.kiev.press@gmail.com Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal