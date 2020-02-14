"Мафія крові" розпочала війну з Радуцьким через законопроєкт №2429, - політолог Голобуцький

У разі прийняття законопроєкту №2429 український "чорний ринок крові" припинить своє існування, і його бенефіціари втратять своє джерело доходу. Саме цим пояснюються масові атаки як на сам проєкт закону, так і на його ініціатора - голову комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайла Радуцького, - упевнений заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький. Він пояснив, що законопроєкт №2429, окрім іншого, регулює ринок донорської крові.

"Для інформації: Банки крові не можуть допомогти всім, адже при нормі у 33 донори (надійніше - 40, це лише 4% населення) на 1000 людей в Україні лише 11. Офіційна вартість крові для донора: 16 грн за 100 мл. "Ринок донорської крові" звучить цинічно - але такі реалії, навіть якщо на це заплющувати очі. Переважна більшість українців у курсі, наскільки проблемним є питання донорської крові: де знайти потрібну, при тому швидко. Момент "безкоштовно, бо гарантовано" не працює взагалі: рано чи дуже рано родичам чи друзям пацієнта хтось натякає, де і за яку ціну можна купити потрібну кров. Так, це дозволяє вирішити проблему (якщо, звісно, вдається знайти гроші). Але це, власне, і є "чорний ринок". Точніше, майже легальний "чорний ринок": бо всім треба, проблема є, і проблему якось треба вирішувати", - написав політолог у Facebook.

За словами Голобуцького, саме наявність "чорного ринку крові" та відсутність у держави коштів на сучасне обладнання для генетичного тестування крові призводять до масового інфікування українців під час переливань.

"Для донорської крові "якість" - це такий пристойний евфемізм до слів "не смертельно небезпечна", "не заражена гепатитом чи ВІЛ" тощо. Щоб не одразу народ лякати. Бо хіба ті, що дуже зацікавляться питанням, з’ясують невеселий факт: в Україні чи не всі гемофіліки - заодно і гепатитні хворі. Власне, через переливання "неякісної" (чит. просто - "зараженої") крові. Це не тому, що в нас всі працівники галузі - злобні пофігісти. Це тому, що обладнання для контролю коштує трошки дорого, м’яко кажучи. А в держави немає коштів", - зазначив політолог.

Він наголосив, що саме ці проблеми покликаний вирішити законопроєкт №2429.

"Автор законопроекту Михайло Радуцький запропонував варіант: добре, держава не має коштів на обладнання. Але кров має бути безпечною. І однаково доступною для всіх пацієнтів (щодо цього ми брали на себе окреме зобов’язання перед ЄС). У такій ситуації зазвичай держава пускає на ринок комерційні компанії, котрі можуть собі дозволити будь-яке обладнання. При тому держава дуже жорстко ліцензує учасників специфічного ринку. І слідкує, щоб легалізований ринок врівноважив потреби соціальні та комерційні (в сенсі, хто може заплатити - платить і має, хто не може - не платить, але все одно має, а не тихо вмирає з формулюванням "вибачте, потрібної крові немає")", - написав Голобуцький.

На його думку, це цілком робочий варіант вирішення проблем, які тісно прив’язані до базових соціальних зобов’язань держави. Втім, за словами політолога, опір цій реформі вже має організований характер.

"Довкола законопроєкту №2429 вже здійняли паніку: "з українців масово викачуватимуть кров і продаватимуть оптом за кордон, держава лишиться без донорської крові, а в нас війна!". Ну, добре, хоч так про війну сказали. А щодо експорту: так Ст.22 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" так і лишилась з цілком однозначним формулюванням: "Вивезення за межі України донорської крові та її компонентів може бути здійснено лише у разі надання гуманітарної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій за рішенням Кабінету Міністрів України за умови повного забезпечення ними потреб охорони здоров’я населення України", - зауважив експерт.

Резюмуючи, він зазначив, що сьогодні не можна спрогнозувати, чи вдасться Михайлу Радуцькому здобути перемогу у цій війні з потужною "мафією крові".

"Ви уявляєте обсяг українського "чорного ринку крові"? Тільки постраждалих в ДТП за минулий рік - майже 33 тисячі. А ще хронічно хворі. І ракові хворі. А ще частина породіль. А ще частина планових операцій. Це величезні гроші. Так, законопроєкт потребує уточнень і поправок. Але фактично Радуцький як автор виступив проти потужної "мафії крові". Не факт, що встоїть. Але принаймні він пробує", - заключив Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, проєкт закону №2429 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я" був прийнятий парламентарями в першому читанні 20 грудня 2019 року.