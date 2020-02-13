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13 лютого 2020, четвер, 20:15 6
Судова влада 2020-02-13T21:30:01+02:00
Українські Новини
Ватажкам угруповання "Сомалі" заочно повідомили про підозри через обстріл Авдіївки в 2015 році

Ватажкам угруповання "Сомалі" заочно повідомили про підозри через обстріл Авдіївки в 2015 році

Анна Рудык
Авдіївка, Теракт, Сомалі, СБУ
Служба безпеки України. Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки України. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України заочно повідомила бойовикам незаконного збройного формування "Батальйон "Сомалі" самопроголошеної "Донецької народної республіки" про підозру в участі в терористичному акті в Авдіївці 26 січня 2015 року.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

Зазначено, що обстріл мирних житлових кварталів районного центру з населенням у кілька десятків тисяч людей реактивними системами залпового вогню "Град" здійснювався з тимчасово підконтрольної бойовикам території.

Згідно з висновками комплексу експертиз, бойовики вели обстріл некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами М-21ОФ з району міст Мінеральне, Яковлівка і Ясинувата.

Під час обстрілу було випущено не менше 70 таких снарядів.

Згідно з повідомленням, у результаті теракту загинули 2 мирних жителів, ще 2 отримали поранення, повністю або частково були знищені житлові квартири і будинки, дитячий садок, лікарня, інші комунальні установи.

Зазначається, що уникнути набагато більшої кількості жертв вдалося завдяки попередньому обстрілу бойовиками міста зі ствольної артилерії, більшість жителів Авдіївки залишалися в бомбосховищах.

Слідчі СБУ встановили участь в обстрілі бойовиків 2 підрозділів 1-ї окремої батальйонно-тактичної групи "Сомалі".

Гаубичною батареєю командував "підполковник гвардії" з позивним "Море", який безпосередньо надавав необхідні для прицілювання розрахунки і координати.

Артилерійська реактивна батарея у складі 2 одиниць реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" виконувала вказівки свого ватажка на прізвисько "Академік".

Він після узгодження обстрілів із командиром "Сомалі" "Гіві" віддавав команду відкрити вогонь.

Зазначається, що перехоплені СБУ переговори бойовиків свідчать, що саме вони координували і здійснювали обстріл мирного міста, де в той час не перебував жоден український військовий.

"Підполковникові Море" та його спільникові "Академіку" інкримінуються ч. 1 ст. 258-3 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. 2 ст. 260 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 258 (проведення терористичного акту), п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (проведення умисного вбивства), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Обидвох бойовиків оголошено в розшук.

Як повідомляли Українські Новини, 8 лютого 2017 року бойовика "Гіві" підірвали у своєму кабінеті в Донецьку.

Раніше в СБУ озвучили ймовірних замовників смерті Гіві.

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