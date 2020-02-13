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13 лютого 2020, четвер, 19:56 242
Суспільство 2020-02-13T19:57:44+02:00
Українські Новини
Протести далекобійників у Києві: озвучено ім'я організатора і суми гонорарів за участь в акції

Протести далекобійників у Києві: озвучено ім'я організатора і суми гонорарів за участь в акції

Валерия Драгомирова

Далекобійники вимагають скасувати електронне бронювання дозволів і повернути квотування, яке фактично дозволяло асоціації зберігати монополію на ринку вантажоперевезень. У зворотному випадку протестувальники погрожують заповнити Київ, щоб паралізувати рух автотранспорту в мегаполісі. Про це повідомляють "Коментарі".


За даними експертів, організатором мітингу є афілійований з АсМАП бізнесмен Євген Червоненко, народний депутат IV скликання і екс-міністр транспорту України (2005). Широкій громадськості він відомий завдяки численним скандалам та бійкам, а також своїми антиукраїнськими заявами на федеральних телеканалах РФ.

На відео видно, як Червоненко шантажує Кабмін і МІУ, щоб зберегти для АсМАП позиції монополіста. Пізніше з'явилися відомості про те, що мітингувальники отримали грошову винагороду за участь у цій акції протесту. За деякими даними, кожен активіст-далекобійник, який брав участь у блокуванні столиці, отримав "гонорар" у розмірі 500 грн. Передбачається, що кошти на оплату "активістам" виділив саме Червоненко.
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