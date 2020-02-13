НАЗК видало Костянтину Кулику рішення, що дозволяє йому повернутися у правоохоронні органи, - ЗМІ

Національне агентство з питань запобігання корупції не вказало на порушення в декларації екс-прокурора Костянтина Кулика, тим самим видавши рішення, з яким він через суд може отримати право повернутися працювати в правоохоронну систему. Про це повідомляється в розслідуванні видання "Дело" "Як НАЗК одіозному прокурору Кулику репутацію відбілювало".

Так, за інформацією видання, рішенням НАЗК від 30.11.2019 № 2914 "Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016, представленої Куликом Костянтином Геннадійовичем, військовим прокурором сил антитерористичної операції" було заявлено, що порушень в декларації немає.

При цьому в виданні підкреслюють, що агентством випадково або навмисно було проігноровано порушення в частині декларування інформації про квартиру, що належить дочці.

"Костянтин Кулик в усіх (2015-2019) поданих деклараціях вказує дочку Кулик Алісу-Олександру Костянтинівну, якій належить квартира площею 92,6 м2. При цьому пан Кулик зазначає, що інформацію про дату отримання права власності цей член сім'ї йому не надав. Як не повідомила малолітня дочка батькові і вартість квартири на дату отримання права власності.

Насправді ж квартира за адресою проспект 40-річчя Жовтня, буд. 62 загальною вартістю 558 773 грн була зареєстрована на дочку.

15.12.2012 - в момент, коли він перебував у законному шлюбі з матір'ю своєї дочки Іриною Німець. А значить, якщо пан прокурор не порушував Цивільний кодекс, вони з матір'ю дитини були присутні на угоді і давали письмову нотаріально засвідчену згоду на покупку квартири. І є всі підстави стверджувати, що Костянтин Кулик свідомо вказав у декларації недостовірну інформацію, зробивши тим самим кримінальний злочин, пов'язаний з корупцією, передбачений статтею 366-1 КК України", - йдеться в розслідуванні.

Видання вказує, що саме це позитивний висновок НАЗК став підставою для оскарження Костянтином Куликом позиції звинувачення щодо незаконного збагачення для того, щоб наполягати на закритті кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину. "Важливо відзначити, що саме закриття таким способом необхідно Костянтину Кулику, щоб вважати себе повністю виправданим, а також "репутаційно вибіленим" для подальшої роботи в правоохоронних органах. Він не скористався можливістю закрити справу у зв'язку з декриміналізацією статті про незаконне збагачення. Виправдувальний вирок буде так само означати видачу йому індульгенції на продовження своєї протизаконної діяльності. ВАКС - це висока ймовірність обвинувального вироку і закриття можливості працювати в правоохоронних структурах для найбільш одіозного українського "правоохоронця", - відзначає автор.