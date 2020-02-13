НАЗК має ретельно розслідувати декларацію чиновника Галущака, - правозахисник Наумович

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має перевірити декларації держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака і провести розслідування на предмет відповідності зазначених там даних і реального способу життя чиновника з безлічу сумнівних зв'язків. Про це у своїй колонці на "Цензор.НЕТ" розповів правозахисник і блогер Сергій Наумович.

"Не дивлячись на високі посади і впливових покровителів, він не нажив ніяких доходів. Не пощастило. В його декларації значиться лише 3-кімнатна квартира в Івано-Франківську, якою він володіє з мамою і братом. Навіть машини немає! Подібні декларації повинні стати приводом для ретельного розслідування НАЗК. Чиновник на такій посаді, як держсекретар ключового міністерства, повинен демонструвати виняткову прозорість. При цьому і біографія, і декларація Галущака викликають питання", - заявив правозахисник.

За його даними, 11 лютого правоохоронці провели у Галущака обшуки.

"Галущак прийшов у відомство ще за Омеляна і, будучи держслужбовцем, займався агітацією і антиагітацією під час президентських виборів. Непристойні карикатури, аватарка "дякую" і т.п. Більшості його прізвище нічого не говорить: він ніколи не був на публічних керівних посадах - тільки в якості радників або заступників", - написав Наумович.

Він розповів, що Галущак родом з Івано-Франківська. Там закінчив юрфак і познайомився з багатьма "впливовими покровителями".

"Ще в університеті зблизився з Ігорем Прокопівим, який і сьогодні відіграє значну в роль в житті і кар'єрі Галущака. Прокопів був головою" Укртрансгазу" (2014-2017), а ще раніше - заступником голови "Нафтогазу". Його прізвище пов'язують з Ігорем Кононенком та Миколою Мартиненком", - зазначив правозахисник.

Наумович нагадав, що саме Галущаку "випала сумнівна честь публічно коментувати газові угоди від 2009 року". За його словами, паралельно Галущак співпрацював з Владиславом Каськівим: в статусі радника по проектам "Національний проект LNG-термінал" і "Повітряний експрес".

"Обидва є символами корупції, як і Межигір'я. Правоохоронці говорили про десятки мільйонів вкрадених коштів. Крім того, Галущак займав посаду заступника директора ДП "Інвест-Україна", яке підпорядковувалася Держагентству з інвестицій на чолі з Каськівим. Після цього Каськів переховувався в Панамі. Така доля повинна була спіткати і Галущака, але він не тільки вийшов сухим із ​​води, але і увійшов до керівного складу "УЗ", - розповів блогер.

Він зазначив, що в 2015-му Галущак став заступником начальника Львівської залізниці, а пізніше - головою департаменту інвестиційної політики "Укрзалізниці" (2015-2017).

"У цей період його діяльності за сумнівними тендерами "УЗ" отримує послуги від ТОВ "ТНП" брата Андрія Галущака. Також в цей період "УЗ" щомісяця купувала пет-пляшки на суму в 1,5 млн грн", - поділився Наумович.

Наступного місцем роботи Галущака стало МІУ, де він отримав посаду держсекретаря, яка передбачає включеність в усі процеси у відомстві і безпосередній на них вплив. За даними правозахисника, цей вплив Галущак дуже часто використовує у власних інтересах, а також в інтересах своїх покровителів. Зокрема, продавлює призначення на керівні посади потрібних їм осіб.

"За моєю інформацією, сталося це не без допомоги Кононенка. Галущак швидко віддячив йому, продавивши призначення на посаду глави Одеського припортового заводу лояльного до нього Анатолія Єременка. Він підписав договір про постачання газу ОПЗ компанією "Ліберті Газ", підконтрольної Кононенку. До речі, всіх , хто в МІУ хоча б натякав на те, що Галущак працює в інтересах Кононенка, під різними приводами звільняли", - написав правозахисник.

Нагадаємо, розпорядження Кабміну про призначення Галущака держсекретарем МІУ в грудні 2016-го підписав прем'єр Володимир Гройсман. Новий уряд, незважаючи на передвиборні обіцянки вимести з влади сумнівних представників старого політикуму, до цих пір не призначив в МІУ нового держсекретаря.

Про те, що у Галущака пройшли обшуки, раніше повідомляв і політолог Олексій Голобуцький.

"За ним стільки підозрілих справ, що залишається тільки гадати - чому до нього завітали правоохоронці. Чекаємо подробиць", - написав він у Facebook.