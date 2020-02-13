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13 лютого 2020, четвер, 13:45 6
Верховна Рада і партії 2020-02-13T14:30:02+02:00
Українські Новини
Платформа Бойка хоче обмежити виплати депутатам, міністрам і начальникам держкомпаній 10 мінімальними зарплата

Платформа Бойка хоче обмежити виплати депутатам, міністрам і начальникам держкомпаній 10 мінімальними зарплатами

Ірина Дорофейчук
ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Заява партії, Соціально-економічна ситуація, зарплати чиновників, Зарплата
Опозиційна платформа - за життя. Фото: ОПЗЖ
Опозиційна платформа - за життя. Фото: ОПЗЖ

"Опозиційна платформа - За життя вимагає обмежити зарплати чиновників, менеджменту держкомпаній і членів їхніх наглядових рад." Про таке йдеться у заяві партії, розміщеній на її офіційному порталі.

Зокрема, в документі зазначається, що громадяни України дізнаються все нові факти про жадібність і цинічність влади. Як стало зрозуміло із заяв представників Кабінету міністрів, нечувані зарплати і премії в Україні отримують не тільки чиновники та менеджери державних компаній, але й члени наглядових рад. Їхня середня зарплата - 1,2 мільйона гривень на рік. Тепер зрозуміло, чому ті, хто покликаний стежити за прозорістю і ефективністю роботи державних корпорацій, закривають очі на мільйонні премії менеджменту.

"В Україні склалася важка соціально-економічна ситуація. Падає промислове виробництво. Виконання доходної частини державного бюджету за 2019 рік – найгірше за останню п'ятирічку. І в цьому році бюджетна криза триває. У державному секторі накопичуються борги по зарплатах. Недофінансовані медицина та освіта. Влада весь час заявляє, що на виконання соціальних зобов'язань, фінансування пільг і виплат грошей немає. Вже котрий місяць уряд заявляє про швидке зниження тарифів, і щоразу ці заяви виявляються брехнею", - констатується у заяві ОПЗЖ.

У заяві також підкреслюється, що єдина правда полягає в тому, що для людей, які потрапили сьогодні у владу, державна служба стала способом збагачення. Державні компанії перетворені на годівниці. Мільйонери-чиновники покривають мультимільйонерів-менеджерів держкомпаній, а члени «незалежних» наглядових рад, які отримують мільйонні зарплати, відмовляються це помічати. Вони зовсім не думають ні про майбутнє країни, ні про життя громадян, ні про розвиток державних підприємств. Все, чим вони зайняті, - це підготовкою державних активів, землі і стратегічних підприємств до тотального розпродажу.

"Опозиційна платформа - За життя вимагає негайно припинити цей бенкет слуг народу за рахунок злиденної держави і платників податків. Доходи державних корпорацій повинні наповнювати бюджет та інвестуватися у розвиток, а не розпихати по кишенях чиновників і найманого менеджменту.

Ми звертаємося до всіх парламентських фракцій та груп підтримати внесений нашою фракцією законопроект, який обмежує 10 розмірами мінімальної заробітної плати рівень оплати праці народних депутатів, членів уряду і урядових чиновників, керівництва державних корпорацій і членів їхніх наглядових рад. Ніяких мільйонних зарплат і премій до подолання кризи в економіці і підвищення рівня життя людей на державній службі бути не може! Жадібних нахлібників, всіх до одного, необхідно замінити і відправити у відставку!", - резюмується в поширеному документі.

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