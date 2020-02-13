Відомий блогер назвав КБ "Південне" "дніпровськими мрійниками"

Блогер Сергій Наумович звинуватив керівництво КБ "Південного" у невиправдано високих зарплатах, боргових зобов'язаннях перед державою та технологічних провалах за останні 50 років. Про це блогер написав на своїй сторінці в Facebook.

"10 лютого, в рамках Фестивалю американського кіно у київському "Жовтні" був показаний документальний фільм "Аполло-11" з кадрами про підготовку та висадку американців на поверхню Місяця. Організатори показу історичної кінострічки - Посольство США в Україні та Дніпровське КБ "Південне". За допомогою VR-технологій, працівники "Південного" демонстрували глядачам 3D-моделі проекту місячної бази. Ось тільки все це красиві фантазії дніпровських мрійників. З боргами "Південного" їм до Місяця, як простому інженеру із зарплатою в 10 тис грн (що небагато) до директора з зарплатою в 450 тис (!!!) грн. Олександр Дегтярьов, на хвилиночку, 5-ий після Коболєва топ-чиновник в Україні з шаленою зарплатою. Ну гаразд у "Нафтогазу" є якісь перемоги над газовим монстром країни-агресора, але "Південне" з її мільйонними боргами - це принизливий плювок на адресу українських платників податків", - повідомив Наумович.

Також блогер розповів, що після показу фільму, презентація досягнень Конструкторського бюро пішла не за планом.

"Крім активної зони з VR, "виставковий стенд" м'яко кажучи не вразив - тумбочка з кривим банером і два замучених макети ракети Антареса. Але найцікавіше почалося після офіційного показу фільму. Глядачів активно стали закликати на панельну дискусію в маленьке задушливе приміщення. Із 40 присутніх, 20 були співробітниками "Південного". Дискусії ніякої не було, була затягнута піар-презентація з досягненнями "Південного" за останні 50 років. В кінці, коли глядачі почали задавати незручні питання по зарплатних боргах, судових справах з "Морського старту" і очевидної корупції серед керуючого персоналу, презентатори дуже швидко згорнули "дискусію" і мало не насильно виштовхали людей з кімнати."

В кінці посту, Наумович звернувся до новопризначеного голови Космічного агентства Володимира Усова.

"Не хочу покладати на Усова, нового главу Космічного Агентства, великих надій, тим більше з його спрощеними, Міністерством економіки, повноваженнями, але... можливо щось і зрушиться з мертвої точки і "Південне" чекає глобальна чистка кадрів. А поки що хлопці марять думками про Місяць і піаряться за рахунок американського Посольства", - підсумував Наумович.

Раніше ЗМІ повідомили які зарплати отримують працівники космічної галузі в Україні. Найвища зарплата у Олександра Дегтярьова, директора КБ "Південне": за 2018 рік він отримав дохід на загальну суму 5,5 млн. грн, у той час як рядові інженери отримують зарплату до 10 тис грн. у місяць.