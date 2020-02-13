Україна не готова до нового етапу медреформи, - Льовочкін

Медреформа не принесе реального покращення сфери охорони здоров'я, оскільки її фінансування не відповідає декларованим завданням. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи плани МОЗ почати реформу другого і третього рівня медичної допомоги з 1 квітня, інформує офіційний портал політика.

"Фінансування медицини залишається на рівні 3% ВВП замість визначених законом 5%. А тому тарифи на послуги фахівців і на операції встановлюються виходячи із наявності коштів, а не із їх реальної вартості. Відповідно, мова не буде йти про те, щоб зарплата лікарів підвищилася. Більш того, при нинішньому рівні фінансування багато лікарень змушені будуть закритися", - заявив Сергій Льовочкін.

Політик повідомив, що при розрахунку тарифів не була врахована інфляція, зростання мінімальної зарплати, зростання цін на медикаменти та комунальні послуги. У підсумку, за його словами, розцінки, пропоновані лікарням, складають лише 10-30% від реальної вартості послуг. Тому левову частку витрат на лікування як і раніше будуть нести пацієнти.

"Як можна говорити про поширення реформи на другий і третій рівні медичної допомоги, якщо навіть проблеми першого рівня ще не вирішені? Незважаючи на заяви про збільшення обсягу коштів, що виділяються на одну людину в 1,6 рази, в реальності більше грошей лікувальним установам не надійде через зниження коригувальних вікових коефіцієнтів. Тому Опозиційна платформа - За життя наполягає на тому, що потрібно припинити всі експерименти із медициною доти, поки її фінансування не вийде на необхідний рівень", - резюмував Сергій Льовочкін.