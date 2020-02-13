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13 лютого 2020, четвер, 09:41 14
Верховна Рада і партії 2020-02-13T11:45:03+02:00
Українські Новини
Через медреформу третина населення позбавляється права на безкоштовну медицину, - Бойко

Через медреформу третина населення позбавляється права на безкоштовну медицину, - Бойко

Ірина Дорофейчук
ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Бойко Юрій, Медична реформа, Медицина
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

З 1 квітня розпочнеться другий етап медреформи. Однак очікувати якихось поліпшень фінансового забезпечення медзакладів і поліпшення якості та доступності медичної допомоги українцям не варто. Про це заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, інформує портал zagittya.com.ua.

"Влада продовжує знижувати доступність медичної допомоги для українців. У нинішньому році в рамках продовження медреформи третина населення взагалі випадає з системи безоплатного медобслуговування. Отримати безкоштовну медичну допомогу зможуть тільки ті громадяни, які уклали договори на обслуговування з дільничними лікарями, а таких менше 70% населення", - підкреслив Юрій Бойко.

Політик нагадав, що такі договори уклали менше 30 млн українців.

"Таким чином, майже 13 мільйонів людей автоматично випадають з програми меддержгарантій і залишаться без безкоштовної медичної допомоги, оскільки без "прикріплення" дільничний лікар не має права безкоштовно приймати пацієнта і видавати направлення для подальшого безкоштовного лікування. Таким чином, у людей залишається невеликий вибір: або лікуватися народними засобами, або платити за лікування в лікарні зі своєї кишені", - зазначив Співголова фракції опозиціонерів.

Юрій Бойко додав, що зараз лікарні фінансуються за рахунок медичної субвенції. Вона гарантовано покриває витрати на зарплати медперсоналу і оплату комунальних послуг. Але за новою схемою гарантоване фінансування медицини значно зменшать. Оплата з бюджету навряд покриє навіть нинішні зарплати медиків і призведе до серйозного скорочення медперсоналу.

"Прибираючи жорсткі бюджетні правила постатейного фінансування медицини, влада прирікає лікарні на наджорстку економію коштів. Фактично лікувати безкоштовно будуть тільки тих пацієнтів, на яких вистачить грошей, а ті лікарні, які не вкладуться в рамки, змушені будуть закриватися", - підкреслив Юрій Бойко.

Політик зазначив, що фінансування медичної галузі має становити мінімум 5% ВВП, а не 3%, як зараз.

"Ніякі реформи не будуть ефективними, поки охорона здоров'я, як мінімум, не отримає свої належні "не менше 5%" ВВП. Тільки після забезпечення мінімально необхідного фінансування галузі можна починати будь-які перетворення без критичної шкоди для пацієнтів, медпрацівників і населення в цілому. Турборежим, в якому проводиться медреформа, неприйнятний в умовах соціально-економічної кризи, в якій сьогодні перебуває країна. В іншому випадку, всі ці реформи зводяться до банальної економії бюджету за рахунок здоров'я і життя населення", - резюмував Співголова Опозиційної платформи - За життя.

Довідково:

МОЗ опублікував для громадського обговорення проект Постанови КМУ "Деякі питання удосконалення реалізації програми держгарантій медобслуговування населення у 2020 році".

Цією Постановою встановлюються тарифи на медичні послуги в рамках програми меддержгарантій, а також механізм оплати цих послуг. Плюс до вже запущеного договірного механізму на первинному рівні медичної допомоги, дія постанови поширюється на надання: екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, починаючи з 01.04.2020.

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