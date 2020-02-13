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13 лютого 2020, четвер, 09:29 376
Економіка 2020-02-13T11:45:03+02:00
Українські Новини
Юристи пояснили, хто винен у відключенні шахти за борги - ЗМІ

Юристи пояснили, хто винен у відключенні шахти за борги - ЗМІ

Тетяна Зотова
Верховний Суд України, Ростислав Кравець, Волинець Михайло, Зеленський Володимир, Шахта, шахтарі, Вугілля, Шахтоуправління
Шахтоуправління
Шахтоуправління "Південнодонбаське №1". Фото: 5 канал

У четвер, 13 лютого, через борги за електроенергію перед постачальником і оператором розподілу повністю знеструмлять державне підприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1", що спричинить за собою затоплення самого ШУ "Південнодонбаське № 1" і шахти "Ім. Н.С. Сургая", яка знаходиться поруч. Про це повідомив голова Профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує портал delo.ua.

Волинець також підняв питання про те, на кому лежить відповідальність за припинення роботи підприємства.

При цьому в грудні 2019 року Верховний Суд України дав чітке роз'яснення у розгляді аналогічної справи між енергокомпаніями і підприємствами-боржниками. Суд постановив, що відповідальність за всі наслідки через відключення від електроенергії через борги несе посадова особа підприємства-боржника.

"Сторони угоди повинні дотримуватися принципу розумності, сумлінності і справедливості. І якщо у споживача є заборгованість, це означає, що він не виконує принцип розумності, сумлінності і справедливості. Раз він не слідує цим принципам, то він отримує правомірне попередження на відключення. І, відповідно, на споживача лягають обов'язки щодо запобігання негативним наслідкам такого відключення", - сказано в рішенні суду.

У свою чергу, адвокат Ростислав Кравець, партнер адвокатського об'єднання "Кравець і партнери", прокоментував дану ситуацію: "Компанія-боржник, відповідно до законодавства, дійсно, в результаті може постраждати від позовів, від стягнення майна. При цьому винуватцем в таких справах може виступати держава та органи місцевої влади, які своєчасно не фінансували, компенсували підприємствам збитки і різницю в тарифах (якщо мова про держпідприємствах). Наприклад, якщо підприємство-боржник відноситься до Міненерго, то чиновники також будуть підключені до позовів, пов'язаних з негативними наслідками через відключення від електроенергії ".

Шахтарі заявляють, вони виходили на діалог з місцевою обласною адміністрацією, але чиновники тільки обіцяють знайти рішення.

Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський побував у Червонограді і доручив Міністерству енергетики та екології вирішити проблеми шахтарів. Зеленський пообіцяв шахтарям прийти 25 лютого на всеукраїнську нараду шахтарів в Києві з концепцією плану вирішення проблем вугільної галузі.

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