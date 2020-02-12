У Вугледарі через борги за світло може затопити 2 прибуткові держшахти

13 лютого через борги за електроенергію перед постачальником і оператором розподілу повністю знеструмлять державне підприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1". Це потягне за собою затоплення самого ШУ "Південнодонбаське № 1" і шахти "Ім. Н.С. Сургая", яка знаходиться поруч.

Про це пише Радіо Свобода цитуючи шахтаря Дмитра Левановича: "Якщо повністю відключити шахту від електроенергії, – протягом 2 годин це буде затоплення горизонтів, це буде екологічна катастрофа для нашого краю, тому як у нас працює дві шахти. Відразу постраждає "Шахта імені Сургая" поруч, тому як у нас суміжні вироблення".

Шахти "Південнодонбаська № 1" і "Ім. Н.С. Сургая" - дві прибуткові державні шахти Вугледара. Як повідомляв председать профспілки гірників України Михайло Волинець, від простою подібних шахт держава втрачає по 1 млн грн кожен день.

Шахтарі заявляють, що вони виходили на діалог з місцевою обласною адміністрацією, але чиновники тільки обіцяють знайти рішення. Михайло Волинець же стверджує, що відповідальність лежить на Міністрі екології Олексієві Оржелю.

Нагадаємо, 6 лютого Президент Володимир Зеленський побував у Червонограді і доручив Міністерству енергетики і екології вирішити проблеми шахтарів. Зеленський пообіцяв шахтарям прийти 25 лютого на всеукраїнську нараду шахтарів у Києві з концепцією плану вирішення проблем вугільної галузі.