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12 лютого 2020, середа, 20:10 388
Політика 2020-02-12T21:45:01+02:00
Українські Новини
Уряд має стратегію для реалізації всіх завдань, поставлених президентом Зеленським, - Гончарук

Уряд має стратегію для реалізації всіх завдань, поставлених президентом Зеленським, - Гончарук

Анна Рудык
Олексій Гончарук. Фото: КМУ
Олексій Гончарук. Фото: КМУ

Уряд України має стратегію та команду для реалізації всіх завдань, які перед нами поставив Президент Володимир Зеленський. Про це під час засідання Уряду заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Не маю жодного сумніву, що ті задачі, які перед нами поставив президент і народ України, вони можуть бути виконані. 2020 – Рік Ефективності, і ми створили фундамент для якісних змін у державі. У фокусі нашої уваги - людина. Тому протягом п’яти місяців наша команда працювала над тим, щоб люди відчули позитивні зміни від нашої роботи вже сьогодні, а не через 4-5 років. Все, що ми робимо, все що робить українська влада - спрямовано на те, щоб пересічний українець жив краще", - заявив голова Кабміну.

За його словами, робота Уряду та державних енергетичних компаній дозволила створити умови для стабілізації енергетичного ринку, що в свою чергу забезпечує можливість суттєво знизити платіжки для населення.

"Дуже важливо, що ми ввійшли в зиму і її власне проходимо спокійно. Це чітке підтвердження того, що енергетична безпека забезпечена. Більше того, та робота, яка була проведена восени та на початку зими нашим міністерством енергетики та нашими колегами з окремих державних компаній, дала можливість укласти договір з росіянами і європейцями щодо транзиту газу і це дає нам можливість мати стабільну ситуацію на наших енергетичних ринках та істотно знизити платіжку для населення", - наголосив Гончарук.

Він також зазначив, що одним зі стратегічних напрямків роботи Уряду є зниження вартості ресурсів для бізнесу і громадян та забезпечення доступного кредитування.

"Це один з наших основних фокусів. Ви вже бачили програму "5-7-9", вона запущена. І ми в цьому році працюватимемо над тим, щоб будь-яке кредитування воно було умовно на рівні 5-7-9", - додав прем'єр.

Крім цього, голова уряду наголосив, що ще одним важливим напрямом роботи Кабміну є впровадження електронних сервісів, які мають прибрати корупційну складову у сфері державних послуг.

Цифровізація зменшує вплив чиновника на процеси, зменшує можливості для зловживань і маніпуляцій і спрямована на те, щоб корупції в Україні стало менше. Сьогодні ми також прийняли два документи, які дозволяють впроваджувати в найближчі місяці електронну акцизну марку. В нас є підакцизні товари, які окремо оподатковуються. Там є величезний сірий ринок, є окремі компанії та організовані групи, які працюють не за правилами, обманюють українську державу і українських громадян. І для того, щоб встановити чіткі правила для всіх, ми створюємо систему електронних акцизних марок, щоб всі товари, які обкладаються акцизом могли бути відстежені", - підсумував Олексій Гончарук.

Також під час засідання уряду також було ухвалено Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, який буде направлено до Верховної Ради на розгляд парламентських комітетів до 14 лютого.
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