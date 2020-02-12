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12 лютого 2020, середа, 18:59 8
ЗМІ 2020-02-12T20:00:02+02:00
Українські Новини
Під виглядом боротьби з онлайн-казино влада закриває інтернет-ЗМІ, – нардеп Павленко

Під виглядом боротьби з онлайн-казино влада закриває інтернет-ЗМІ, – нардеп Павленко

Сергій Паламаренко
Юрій Павленко, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Онлайн-казино, Інтернет, ЗМІ
Юрій Павленко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Павленко. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрія Павленко повідомив, що чинна влада під виглядом боротьби з онлайн-казино закриває засоби масової інформації, які працюють у мережі Інтернет.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Поки перші особи держави заявляють про те, як важлива для України свобода слова, підлеглі їм структури фактично вводять цензуру. Нацполіція під виглядом боротьби з нелегальними онлайн-казино добилася рішення суду, яким закрила ряд ЗМІ, серед яких - видання "Капітал". У таких дій немає іншого пояснення, окрім як бажання знищити свободу слова в країні", - сказав Павленко.

За словами народного депутата, ОПЗЖ вимагає зняти заборону на роботу інформресурсів, що не мають відношення до кримінального провадження по онлайн-казино.

"Свобода слова - це право, гарантоване Конституцією України. Однак сьогодні ми спостерігаємо, як цілеспрямовано і методично вже новою владою проводиться політика з урізання прав і свобод громадян. Загрози, побиття журналістів, тиск на телеканали, "закони про медіа і дезінформацію", а тепер і судові рішення щодо закриття "незручних" інтернет-ресурсів - все це ланки одного ланцюга. У той же час не доведена до кінця жодна гучна корупційна справа, до сих пір не названі і не постали перед судом виконавці і замовники вбивств Бузини і Шеремета - зате з легкістю суди приймають рішення про відкриття кримінальних проваджень щодо інтернет-ресурсів", - резюмував Юрій Павленко.

Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомила про те, що постановою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчука припинена діяльність ряду інтернет-сайтів.

Як повідомляли Українські Новини, 11 лютого Печерський районний суд Києва заборонив провайдерам надавати доступ до букмекерським конторам і онлайн-казино. У забороненому списку серед онлайн-казино, обмінників валют і букмекерських контор опинилися 8 новинних ресурсів.

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