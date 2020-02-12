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12 лютого 2020, середа, 17:39 1127
Спорт 2020-02-12T18:06:36+02:00
Українські Новини
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни

Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни

Алина Заика
Колеги, вітаю! Прикріплюю звіт з лінками на відео та новину. Посилання на розміщення новини: https://ukranews.com/news/631037-ekspert-oon-po-voprosam-seks-menshinstv-predstavil-doklad-po-ukraine Дякую. З повагою, Аліна Заїка, керівник прес-центру тел. (044) 494-31-65 ( 050) 412-48-61 E-mail: centre@ukranews.com press-centreun.un@ukr.net https://www.facebook.com/presscentre.un https://ukranews.com/news/press_centre, Євген Донцов, федерація міні-футболу України, Міні-футбол

Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни. Про це повідомив генеральний директор федерації міні-футболу України Євген Донцов на прес-конференції "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості" в прес-центрі "Українських Новин".

"Наша місія як федерації об'єднати весь міні-футбол в Україні. Він є продовженням для тих, хто грав на професійному рівні, а також для тих, хто має іншу професію, але мріє стати футболістом. Завдяки міні-футболу є можливість для аматорів дізнатися, що таке грати за свою країну, а також для тих хто вже пройшов цей шлях відчути це знову", - зазначив він.

Також Донцов підкреслив, що федерація планує розширити діяльність міні-футболу на всі регіони України.

Міні-футбол в Україні розпочався в 2014 році, а в 2016, 2017, 2018 роках Україна брала участь на чемпіонатах Європи. У 2019 на чемпіонаті світу в Австралії України потрапила до чверть фіналу.

"Зараз федерація України перебуває на тому етапі, коли треба досить серйозно її розвивати в прискореному режимі. Саме тому було зібрання керівництва федерації, на якому було обрано нове керівництво. Ми сподіваємося, що це дозволить нам вийти на високий рівень", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент федерації з міні-футболу Сергій Щерба закликав бізнес інвестувати у футбол.

Більше новин про: Колеги вітаю! Прикріплюю звіт з лінками на відео та новину. Посилання на розміщення новини: https://ukranews.com/news/631037-ekspert-oon-po-voprosam-seks-menshinstv-predstavil-doklad-po-ukraine Дякую. З повагою Аліна Заїка керівник прес-центру тел. (044) 494-31-65 ( 050) 412-48-61 E-mail: centre@ukranews.com press-centreun.un@ukr.net https://www.facebook.com/presscentre.un https://ukranews.com/news/press_centre Євген Донцов федерація міні-футболу України Міні-футбол

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