Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни. Про це повідомив генеральний директор федерації міні-футболу України Євген Донцов на прес-конференції "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості" в прес-центрі "Українських Новин".

"Наша місія як федерації об'єднати весь міні-футбол в Україні. Він є продовженням для тих, хто грав на професійному рівні, а також для тих, хто має іншу професію, але мріє стати футболістом. Завдяки міні-футболу є можливість для аматорів дізнатися, що таке грати за свою країну, а також для тих хто вже пройшов цей шлях відчути це знову", - зазначив він.

Також Донцов підкреслив, що федерація планує розширити діяльність міні-футболу на всі регіони України.

Міні-футбол в Україні розпочався в 2014 році, а в 2016, 2017, 2018 роках Україна брала участь на чемпіонатах Європи. У 2019 на чемпіонаті світу в Австралії України потрапила до чверть фіналу.

"Зараз федерація України перебуває на тому етапі, коли треба досить серйозно її розвивати в прискореному режимі. Саме тому було зібрання керівництва федерації, на якому було обрано нове керівництво. Ми сподіваємося, що це дозволить нам вийти на високий рівень", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент федерації з міні-футболу Сергій Щерба закликав бізнес інвестувати у футбол.