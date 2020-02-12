Україна може збільшити свою частку в світовому виробництві хутра норки з 1% до 10%, вважають в Офісі президента

Україна може збільшити свою частку в світовому виробництві хутра норки з 1% до 10%, вважають в Офісі президент

Депутати і представники бізнесу закликають впровадити європейське регулювання норкових ферм, запропоноване в законопроекті щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні. На думку законодавців, треба сформувати правову базу для створення однакових умов і норм, обов'язкових до застосування для функціонування всіх ниркових ферм. А також зберегти і розвинути хутряну галузь, яка вже створила 1500 робочих місць.

Питання регулювання виробництва хутра норки обговорювалося на Круглому столі, організованому парламентським Комітетом з питань екологічної політики та природокористування, в середу, 12 лютого, пише УНІАН.

Як повідомив ініціатор законопроекту (№2360) народний депутат Сергій Литвиненко, галузь здатна створити ще більше робочих місць в сільській місцевості.

"Хіба ми хочемо знищити галузь, яка вже створила 1500 робочих місць місць? Думаю, це невигідно і нерозумно. Її необхідно врегулювати, ввести єдині європейські стандарти. І якщо будуть відкриватися в Україні нові ферми з розведення норок, то тільки високотехнологічні і сучасні, які будуть платити великі податки і створювати нові робочі місця. Причому, ці робочі місця - в сільській місцевості", - підкреслив Литвиненко.

За його словами, він відвідав одну з таких ферм в Київській області і не побачив жодних "жахів" або жорстокого поводження з тваринами. Проте, депутат пропонує провести інспекцію всіх працюючих в Україні норкових ферм.

Як зазначив власник однієї з норкових ферм Олександр Харченко, на його фермі використовуються хімікати і формальдегіди при виробництві хутра. Тварин не годують антибіотиками, тому недоцільно говорити про хімічне забруднення природи від таких ферм.

"Наша ферма побудована за європейськими стандартами з акцентом на екологічність, благополуччя тварин, створення робочих місць і впровадження технологій. Хочу зазначити, що світовий лідер у виробництві норкового хутра сьогодні - це Данія, яка одночасно є одним із прикладів екологічної держави, і на такий приклад варто рівнятися", - зазначив він.

Уповноважений президента України з аграрних питань Роман Лещенко вважає, що Україні не варто відмовлятися від інвестицій і віддавати конкурентну перевагу в хутряній галузі сусіднім країнам. Зараз на країну припадає лише 1% у світовому виробництві хутра.

"Від Офісу президента хочу відзначити, що ми підтримуємо концепцію створення нових робочих місць і залучення інвестицій. Тільки Україна поки відштовхує цей потенціал, а Польща бере. Хутряна галузь в нашій країні має дуже великий потенціал, ми можемо збільшити свою частку на світовому ринку до 10 % і стати лідером", - сказав Лещенко.

Він також запропонував створити робочу групу, куди увійдуть екологи та активісти, щоб мінімізувати спекуляції на тему екологічності норкових ферм, і зазначив, що законопроект щодо вдосконалення регулювання хутряної галузі заслуговує на увагу.

За даними Асоціації звероводов України, в Україні діють 10 норкових ферм, які щорічно сплачують 30 млн грн податків в держбюджети різних рівнів. Щорічна валютна виручка від експорту хутра становить 70 млн дол. В Україні хутро не реалізовують. Його стовідсотково продають в Голландію, на аукціон. Який, в свою чергу, і займається реалізацією. Також експерти відзначають, що неекологічні процеси дублення хутра відбуваються вже поза територією України: на вітчизняних фермах процес обробки зупиняється на сушінні, без дублення (вичинки).

Крім того, норкові господарства - природні утилізатори відходів птахівництва та рибництва, які споживають до 50 тис. тонн таких відходів в рік. Тобто, ці підприємства не тільки не платять за утилізацію, а й заробляють на цьому. Це дає можливість продавати курятину дешевше.

Як повідомив президент Асоціації звероводов Володимир Федина, в Україні за останні роки почали діяти тільки 2 нові ферми. При цьому у країни є недорога сировинна база і дешева робоча сила - конкурентна перевага перед сусідами, яку не варто віддавати.

"Нам не потрібна держпідтримка і дотації, ми звертаємося тільки з одним проханням - щоб галузь була убезпечена від рейдерських захоплень і були гарантії того, що вкладені нами інвестиції зможуть пропрацювати хоча б 10 років", - сказав він.

За даними Асоціації звіроводів України, середня заробітна плата в хутряному виробництві становить 12-16 тисяч гривень.