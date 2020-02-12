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12 лютого 2020, середа, 17:06 10
Транспорт 2020-02-12T17:08:40+02:00
Українські Новини
Аеропорт "Львів" повністю перевів обслуговування пасажирів внутрішніх рейсів в новий термінал

Аеропорт "Львів" повністю перевів обслуговування пасажирів внутрішніх рейсів в новий термінал

Василь Трухан
аеропорт Львів
Фото: areny.lviv.ua
Фото: areny.lviv.ua

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького (Львів) повністю перевів обслуговування пасажирів внутрішніх в новий термінал А. Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"Всіх пасажирів внутрішніх рейсів знову будуть обслуговувати в новому терміналі", - йдеться в повідомленні.

Такі зміни пов'язані із завершенням реконструкції системи обробки багажу "Приліт" міжнародного терміналу А.

Після реконструкції багажної стрічки для міжнародних рейсів, вона збільшилася на 64 м до 142 м.

"Отже, тепер у нас є дві нові багажні стрічки. Перша: 142 м - для обслуговування міжнародних рейсів, друга - майже 100 м - для обслуговування внутрішніх рейсів", - йдеться в повідомленні.

Аеропорт збільшив пропускну здатність стрічок в годинник пікового навантаження на 78% і 22% відповідно.

У планах аеропорту - облаштувати такі ж стрічки і в старому терміналі.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького переклав з 1 лютого обслуговування прилітають внутрішніми рейсами пасажирів в старий термінал 1.

Міжнародний аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік на 38,8%, або на 619,7 тис. пасажирів до 2,217 млн пасажирів порівняно з 2018 роком.

Аеропорт розташований в 6 км від центру Львова до південно-заходу на території міста.

Пропускна здатність аеропорту "Львів" досягає 2 тис. пасажирів/годину, він здатний обслуговувати літаки класу D та здійснювати до 20 вильотів літаків на годину.

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