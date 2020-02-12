Це абсурд: перевізники, що зруйнували дороги, мітингують проти зважування вантажівок, – Аронець

Вимоги учасників ринку міжнародних автомобільних вантажних перевезень, які у середу, 12 лютого, за допомогою фур перекрили під’їзди до Києва та безпосередньо центр столиці, є повністю абсурдними, а сама акція протесту заважає нормальному функціонуванню мегаполіса.

Про це заявив у соціальній мережі Facebook депутат Київської обласної ради та заступник голови громадської організації "Всеукраїнська люстрація" Олександр Аронець.

"Деякі акції протестів бувають просто абсурдні. От сьогодні фури перекрили в’їзд в Київ зі боку Борисполя, а також заблокували урядовий квартал. Я навіть не дуже хочу розбиратись, які в них вимоги чи хто за цим стоїть. Мало того, що фури постійно їздять перевантаженими, інколи перевантаження складає 2-3 рази - як наслідок, це страшенно пошкоджує асфальтне покриття", - написав Аронець.

Він наголосив, що таким чином, за гроші громадян "спершу роблять дороги, а потім ремонтують через нехтування норм максимальної ваги вантажів фурами".

"Та ще й Київ топиться в заторах, не в останню чергу саме через вантажівки. А коли фури їдуть на обгін на проспекті Перемоги - для водіїв легкових це ще той стрес... Просто дістали. А зараз ще й заблокували в’їзд до Києва та центр міста, які просто стоять! І знаєте що? Відкриваю я новини, а вони протестують проти "повторного зважування"! Так, розбивайте дороги далі, бо тупі українці й так заплатять за ремонт доріг!" - зазначив депутат облради.

Він додав, що у цивілізованих країнах великі вантажні автомобілі майже не пересуваються містами, бо ризикують сплатити величезні штрафи.

"Влітку вирішили поїхати до мами в Італію машиною. Вантажівки у містах зустрічав вкрай рідко. Величезні штрафи за перевантаження. Цивілізовані країни дбають про гроші власних громадян, за які роблять дороги, дбають про комфорт містян і максимально обмежують рух містами для вантажівок", - розповів Аронець.

Депутат Київської облради наголосив, що кожен має право на мирний протест, однак українці теж мають певні права, які в даному випадку порушуються перевізниками.

"Так, право на протест - священне. Але це перебор. Спершу хай заплатять за всі кілометри знищених доріг, а також за роки життя, вирвані в українців, які ще більше часу через фури втрачають в пробках, а тоді хай протестують", - резюмував Аронець.

Вранці 12 лютого представники компаній, що здійснюють міжнародні вантажоперевезення, заблокували дороги на в’їзді до Києва та центр столиці - урядовий квартал, припаркувавши там велику кількість фур. Одна з вимог протестантів - відмінити повторне зважування вантажівок.

Нагадаємо, восени 2019 року го Міністерство інфраструктури України запровадило пілотний проект WiM - систему зважування вантажівок в русі (автоматичного габаритно-вагового контролю).

Також очікується, що у рамках реформування галузі вже у 2020 році в Україні з’явиться незалежний регулятор у сфері транспорту.