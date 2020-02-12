СБУ затримала 2 поліцейських за підозрою в торгівлі наркотиками у Львівській області

Співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області затримали 2 поліцейських за підозрою в торгівлі наркотиками у Львівській області. Про це йдеться в повідомленні УСБУ у Львівській області, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України затримала на Львівщині двох поліцейських, які підозрюються в організації механізму поширення і збуту наркотиків", - сказано в повідомленні.

За версією слідства, заступник начальника одного з райвідділів поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози і шантаж залучили до протиправної діяльності наркозависимое особа з судимістю.

Посередник отримував наркотики від поліцейських і перепродував "товар".

Після цього він надавав інформацію про покупців поліцейським, які, зловживаючи службовим становищем, штучно нарощували результати роботи відділу.

Правоохоронці затримали обох поліцейських при передачі посереднику амфетаміну та канабісу.

Вилучені нарковещества направлені на експертизу.

Затриманим планується повідомити про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали 2 вчителів за підозрою у розповсюдженні наркотиків у Львівській області.