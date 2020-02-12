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  • Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу
12 лютого 2020, середа, 15:38 2148
Економіка 2020-02-12T16:45:02+02:00
Українські Новини
Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футбо

Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу

Алина Заика
Євген Задорожний, федерація міні-футболу України, Міні-футбол, кубок з міні-футболу

Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду. Про це головний тренер збірної України з міні-футболу Євген Задорожний повідомив на прес-конференції "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості" у прес-центрі "Українських Новин".

Задорожний зазначив, що Україні потрібно отримати більше міжнародного досвіду, оскільки команди практично не брали участі в міжнародних змаганнях. Тому на часі є саме це завдання.

"Нам як федерації потрібно не тільки кількісно, але і якісно провести відбір гравців. У травні буде проходити кубок регіонів, в якому ми плануємо задіяти всі регіони країни, і відібрати потрібних кандидатів", - зазначив він. Також у кожному з міст буде проведено клубний чемпіонат, потім клуби будуть приїжджати на фінал в Київ.

За його словами, в планах міні-футболу розвивати гру 7×7 і 8×8. Він зазначив, що у найближчому майбутньому ці формати також будуть задіяні, потім будуть сформовані тренерські штаби, після чого федерація планує створити збірні.

Як повідомляли Українські Новини, федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни.

Джерело : Українські новини
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