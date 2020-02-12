Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу

Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду. Про це головний тренер збірної України з міні-футболу Євген Задорожний повідомив на прес-конференції "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості" у прес-центрі "Українських Новин".

Задорожний зазначив, що Україні потрібно отримати більше міжнародного досвіду, оскільки команди практично не брали участі в міжнародних змаганнях. Тому на часі є саме це завдання.

"Нам як федерації потрібно не тільки кількісно, але і якісно провести відбір гравців. У травні буде проходити кубок регіонів, в якому ми плануємо задіяти всі регіони країни, і відібрати потрібних кандидатів", - зазначив він. Також у кожному з міст буде проведено клубний чемпіонат, потім клуби будуть приїжджати на фінал в Київ.

За його словами, в планах міні-футболу розвивати гру 7×7 і 8×8. Він зазначив, що у найближчому майбутньому ці формати також будуть задіяні, потім будуть сформовані тренерські штаби, після чого федерація планує створити збірні.

Як повідомляли Українські Новини, федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни.