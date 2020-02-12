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12 лютого 2020, середа, 15:27 6
Економіка 2020-02-12T15:58:58+02:00
Українські Новини
Президент федерації з міні-футболу Щерба закликає бізнес інвестувати в галузь

Президент федерації з міні-футболу Щерба закликає бізнес інвестувати в галузь

Алина Заика
Сергій Щерба, Міжнародна федерація міні-футболу, Кубок Європи з міні-футболу, Міні-футбол

Президент федерації з міні-футболу Сергій Щерба закликає бізнес інвестувати у футбольну галузь. Про це він повідомив на прес-конференції "Чемпіонат світу з міні-футболу 2021 в Україні. Нові підходи та можливості" у прес-центрі "Українських Новин".

"Масовий футбол стрімко розвивається, і Україна виборола право провести чемпіонат світу з міні-футболу, який пройде в червні 2021 року", - зазначив він.

За його словами, в Україну приїде 32 чоловічих та 8 жіночих збірних з усього світу. Також додатково перед чемпіонатом з 24 по 29 червня пройде чемпіонат світу серед молоді віком до 23 років.

"Міні-футбол буде цікавий футболістам, які вже завершили свою кар'єру, або знаходяться на фінальному етапі, а також для бізнесменів, які хочуть розвиватися і брати на себе соціальну відповідальність", - підкреслив він.

Щерба підкреслив, що федерація на сьогодні співпрацює з багатьма бізнесменами і розглядає можливість надалі знаходити спільні дії бізнесу з футболом.

Зазначається, на сьогоднішній день про проведення чемпіонату світу з міні-футболу ведуться переговори з Києвом, оскільки це є найбільш зручним з боку інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародна федерація міні-футболу(WMF) прийняла рішення надати Києву право на проведення чемпіонату світу з міні-футболу 2021 року.

Джерело : Українські новини
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