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12 лютого 2020, середа, 15:29 397
Економіка 2020-02-12T16:00:01+02:00
Українські Новини
Корупційні схеми в Херсонській ДАБІ організував Кудрявцев за участю місцевої СБУ, – ЗМІ

Корупційні схеми в Херсонській ДАБІ організував Кудрявцев за участю місцевої СБУ, – ЗМІ

Ольга Фандорина

Люди екс-голови Державної архітектурної інспекції Олексія Кудрявцева очолюють корупційні схеми в Херсонській ДАБІ. Про це йдеться в розслідуванні OBOZREVATEL.

Поштовхом до проведення розслідування стала нещодавня новина про відсторонення наказом В.О. голови Держархбудінспекції Олени Костенко керівництва територіальних органів інспекції. Зокрема-Дениса Микитюка, начальника Управління ДАБІ в Херсонській області, яка і опинилася у фокусі журналістів.

"Восени 2018 року імперія ДАБІ під керівництвом Олексія Кудрявцева отримала потужний удар в Херсонській області. Нещодавно призначеного тут керівника затримали при отриманні хабара за узгодження дозвільної документації. Кудрявцев дуже не хоче згадувати, що він призначив цього хабарника за протекцією тодішнього губернатора Гордєєва і шведсько-українського підприємця Карла Стурена. Це було потрібно для безперешкодного супроводу бізнес-проекту з розвитку вітроелектростанції та усунення конкурентів", - йдеться в матеріалі.

За інформацією ЗМІ, Кудрявцев, виконуючи зобов'язання перед комерсантами, не відсторонив Циклінського від посади, навіть незважаючи на гучне затримання. Вийшовши під заставу, останній просто повернувся на свій пост, залишивши його тільки при новому керівництві Дабі."Після того як екс-міністр Альона Бабак фактично повернула Кудрявцева до керівництва Дабі, він завів потрібну людину на посаду начальника Херсонського управління – Дениса Микитюка. За даними ЗМІ, його асоціюють з Циклінським і Стуреном", – сказано в статті.

Там також зазначається, що гроші з комерсантів збирають в офісі фірми "Салена" Циклінського. А контролює весь "бізнес-процес" директор Стурена Юрій Стельмашенко."Допомагає їм відомий у цих колах Артур - "смотрящий" за Херсонським ДАБІ, за сумісництвом співробітник відділу до УСБУ в Херсонській області. Попередній керівник був вихідцем з цього ж відділу, ось такий дивний збіг... Ці хлопці реалізують ще одну схему Кудрявцева-пишуть скарги від кишенькових активістів. А ще Херсонська СБУ направляє лист щодо перевірки кількох десятків об'єктів - якийсь план роботи на місяць.

За результатами цих перевірок, у разі недосягнення певної згоди, просто скасовують їхні документи, навіть якщо це суперечить законодавству і здоровому глузду", – констатує OBOZREVATEL.

Видання наводить яскравий приклад-двічі проведена позапланова перевірка об'єкта фермерського господарства "Віксан" у м.Каховка Херсонської області. Обидва рази за заявою одного громадянина, який проживає в Херсоні майже в 100 кілометрах від цього об'єкта. У підсумку через незначні порушення Микитюк скасував право на будроботи.

"Куди вели ці щупальця будівельної корупції, абсолютно зрозуміло. Не підлягає сумніву і обґрунтованість відсторонення керівника. Як нам відомо, в даний час, Микитюк сховався на лікарняному, а Стурен терміново вилетів до Києва. Будемо стежити за рішенням Олени Костенко щодо керівника Херсонської ДАБІ", – резюмується в розслідуванні.

 
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