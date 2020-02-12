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12 лютого 2020, середа, 14:48 13
Бізнес 2020-02-12T16:00:02+02:00
Українські Новини
ДТЕК Ахметова намагається уникнути сплати тарифу при експорті електроенергії через суд

ДТЕК Ахметова намагається уникнути сплати тарифу при експорті електроенергії через суд

Сергій Паламаренко
Рінат Ахметов, ДТЕК Західенерго, НКРЕКП, Електроенергія
Рінат Ахметов, Фото: argumentua.com
Рінат Ахметов, Фото: argumentua.com

Компанія бізнесмена Ріната Ахметова "ДТЕК Західенерго" подала судовий позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з вимогою визнати протиправною та скасувати постанову №360, якою конкретизовано обов'язки експортерів сплачувати тариф за передачу електроенергії мережами.

Про це повідомило інтернет-видання "Бізнес Цензор", посилаючись на веб-сайт Окружного адміністративного суду м. Києва.

Також позивач заявив вимоги про забезпечення позову шляхом призупинення дії зазначеної постанови НКРЕКП. В якості третьої сторони до суперечки залучена НЕК "Укренерго".

Як повідомлялося, своєю постановою №360 від 7 лютого НКРЕКП закріпила в Кодексі системи передачі зобов'язання експортерів електричної енергії сплачувати тариф на передачу.

"Ми нічого (нового) не впроваджуємо. Плата є, ми уточнюємо положення Кодексу... Ніхто не звільняв експортерів (від тарифу). До нас звернулися ті, хто побачив технічні недоліки в документах, ми їх усуваємо", – пояснив рішення голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

В той же час проти такого рішення виступали представники групи ДТЕК Ріната Ахметова, яка є великим експортером електроенергії.

Нагадаємо, компанії групи ДТЕК Ахметова раніше перестали сплачувати тариф на передачу електроенергії при її експорті та станом на 10 січня 2020 року накопичили борг за послуги передачі електроенергії перед державною компанією "Укренерго" в розмірі 544,48 млн гривень.

Найбільший борг у розмірі 362,5 млн гривень накопичила компанія D. Trading, яка перестало сплачувати за транспортування електричної енергії магістральними лініями в листопаді.

У D. Trading заявили, що ці нарахування стосуються питання оплати тарифу при експорті та імпорті електроенергії, заявивши, що це питання не врегульовано належним чином у Кодексі системи передачі.

У свою чергу в "Укренерго" заявляли, що НКРЕКП раніше надала роз'яснення, згідно з яким експортери електроенергії зобов'язані оплачувати послуги її передачі.

Нагадаємо, тариф на передачу НЕК "Укренерго" використовується для того, щоб зібрати кошти для сплати "зелених" тарифів. Компанії ДТЕК Ахметова є найбільшим власником "зелених" сонячних і вітрових електростанцій, що працюють за найвищим у Європі тарифом.

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