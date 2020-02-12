Суд засудив умовно до 5 років в'язниці 3 жінок за проведення "референдуму" на підтримку "ЛНР"

Біловодський районний суд Луганської області засудив до 5 років в'язниці умовно 3 жінок за проведення незаконного "референдуму" на підтримку самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Згідно йому, прокуратура Луганської області підтримала публічне звинувачення у відношенні 3 мешканок Станично-Луганського району у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Суд визнав зазначених осіб винними і, враховуючи визнання вини, сприяння розкриттю злочину і викриттю інших співучасників, призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

За даними слідства, в травні 2014 року жінки добровільно взяли участь у "референдумі" за підтримки "Акта про державну самостійність "Луганської народної республіки" - виконували функції секретаря і 2 членів дільничної виборчої комісії".

Під час незаконного волевиявлення секретар безпосередньо відповідав за підрахунок голосів і складання протоколів, члени комісії здійснювали облік громадян, які видавали бюлетені, стежили за процесом і порядком голосування.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого Новоайдарський районний суд Луганської області засудив до 7 років в'язниці комерсанта за проведення незаконного "референдуму" на підтримку самопроголошеної "Луганської народної республіки".