підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
12 лютого 2020, середа, 14:38 11
Судова влада 2020-02-12T14:40:31+02:00
Українські Новини
Суд засудив умовно до 5 років в'язниці 3 жінок за проведення "референдуму" на підтримку "ЛНР"

Суд засудив умовно до 5 років в'язниці 3 жінок за проведення "референдуму" на підтримку "ЛНР"

Елизавета Кесельман
ЛНР, Суд, вирок, заочне засудження, засудження
Суд.Фото: 5 канал
Суд.Фото: 5 канал

Біловодський районний суд Луганської області засудив до 5 років в'язниці умовно 3 жінок за проведення незаконного "референдуму" на підтримку самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Згідно йому, прокуратура Луганської області підтримала публічне звинувачення у відношенні 3 мешканок Станично-Луганського району у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Суд визнав зазначених осіб винними і, враховуючи визнання вини, сприяння розкриттю злочину і викриттю інших співучасників, призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

За даними слідства, в травні 2014 року жінки добровільно взяли участь у "референдумі" за підтримки "Акта про державну самостійність "Луганської народної республіки" - виконували функції секретаря і 2 членів дільничної виборчої комісії".

Під час незаконного волевиявлення секретар безпосередньо відповідав за підрахунок голосів і складання протоколів, члени комісії здійснювали облік громадян, які видавали бюлетені, стежили за процесом і порядком голосування.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого Новоайдарський районний суд Луганської області засудив до 7 років в'язниці комерсанта за проведення незаконного "референдуму" на підтримку самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Більше новин про: ЛНР Суд вирок заочне засудження засудження

Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак
СБУ заборонила в'їзд в Україну 675 росіянам в 2019 році
Новини
Засновники Всеукраїнської аграрної ради Орлов та Левтеров публічно висловили недовіру керівникам ради Дикуну та Соколову 15:02
Завдяки діям Артема Ситника держава отримала тільки 234 млн від продажу активів ВіЕйБі банку замість 8 млрд грн, - заява Олега Бахматюка 14:55
Суд засудив умовно до 5 років в'язниці 3 жінок за проведення "референдуму" на підтримку "ЛНР" 14:38
Через тиждень карантин знімуть з японського лайнера, зараженого коронавірусом 14:16
"Я не для того працював, щоб зараз подавати у відставку", - Ситник прокоментував можливе звільнення 14:06
більше новин
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com
По Закарпаттю прокотилися зимові грози 23:12
Перерахунок за тепло і гарячу воду: у скільки обійдуться українцям січневі платіжки 05:25
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
ФСБ Росії затримала військового Нацгвардії 22:24
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
Снігопади, хуртовини і ураганний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 08:25 Карта
більше новин
В Україні створили Агентство з управління держборгом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok