Кожна 10-та пляшка соку в світі зроблена з фруктів та ягід, перероблених українською компанією T.B. Fruit

Вже котрий рік поспіль компанія з України займає третю лідерську сходинку в рейтингу найбільших виробників концентрованих соків в Європі.

Мова йде про групу компаній T.B. Fruit, до складу якої входять сім заводів з переробки фруктів та овочів, чотири з яких знаходяться в Україні (інші - в Польщі та Молдові). Українському споживачу компанія відома за соками прямого віджиму ТМ "Galicia", а світ знає T.B. Fruit як потужного виробника концентрованих натуральних соків.

Загальна потужність переробних заводів T.B. Fruit становить 1 млн тон фруктів, овочів та ягід на рік. А це відповідно майже 150 тис. тон концентрованого соку щороку.

Як стало відомо, минулого року з фруктів та ягід, перероблених на заводах компанії, була зроблена кожна 10-та пляшка соку в світі та кожна 4-та пляшка яблучного соку в США (у 2014 р. T.B. Fruit був найбільшим експортером яблучного концентрованого соку до США).

З української сировини виготовляються сотні торгових марок соків у світі. Концентровані соки виробництва T.B. Fruit постачаються глобальним лідерам, таким як Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Refresco, Eckes-Granini. В Україні з концентрованого соку T.B. Fruit виготовляють соки для таких відомих українських брендів як: Sandora, "Садочок", "Сандорик", Rich, "Живчик" та ін.

Засновник і власник T.B. Fruit Тарас Барщовський повідомив, що на початок 2020 року географія експорту продукції компанії (близько 90%) налічує 40 країн світу, серед яких є важкодоступні для українського виробника ринки США, Європи, Японії, Ізраїлю. А ці країни дуже прискіпливо ставляться до якості сировини, що надходить до них.

Сьогодні T.B. Fruit - це вертикально-інтегрована міжнародна група компаній із замкненим циклом виробництва, і один з небагатьох українських виробників, що впевнено себе почуває на світових ринках. В Україні мало хто знає, що саме T.B. Fruit, є, наприклад, третім у світі виробником яблучного пектину.

Окрім 7 заводів з переробки фруктів та овочів компаніє належить також транспортно-логістичний, інжиніринговий та деревообробний бізнес. У залежності від сезону на підприємствах T.B. Fruit працює 2,5-3,5 тис. чоловік.