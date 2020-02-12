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12 лютого 2020, середа, 13:10 10
Економіка 2020-02-12T13:14:19+02:00
Українські Новини
В Україні створили онлайн-реєстри органічної продукції

В Україні створили онлайн-реєстри органічної продукції

Елизавета Кесельман
органічна продукція, Кабмін, Гончарук, Створення онлайн-реєстру органічної продукції
Органічна продукція.Фото: pixabay
Органічна продукція.Фото: pixabay

Кабінет Міністрів запустив онлайн-реєстри органічної продукції. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Уряд відкриває реєстри органічної продукції. Відтепер люди з телефону або комп'ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування "органічна продукція", - написав він.

Гончарук зазначив, що у даних реєстрах покупці зможуть отримати розширену достовірну інформацію про виробників органічної продукції, органах сертифікації, наявності органічних насіння і садивного матеріалу.

Наголошується, що цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку органічної продукції для здійснення своєї господарської діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, орган сертифікації виробників "Органік Стандарт" оцінює збільшення кількості сертифікованих операторів органічного виробництва в Україні на 16,7%, або на 84, до 588 операторів у 2018 році в порівнянні з 2017 роком.

В липні 2018 колишній Президент Петро Порошенко підписав закон, яким врегульовано виробництво, обіг та маркування органічної продукції.

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